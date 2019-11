Ya a la venta el disco inédito de Johnny Cash

Out Among The Stars es el nuevo disco de Johnny Cash, disponible a partir de hoy, 25 de Marzo, en tiendas. Tras transcurrir más de 30 años de su grabación y una década desde la muerte de Cash, las 12 canciones que forman el disco han sido producidas por Billy Sherrill y publicadas bajo el sello Sony.

John Carter Cash, el único hijo varón del artista, fue quien encontró el material que compone el trabajo. El hijo de los Cash se encontraba en Nashville, ordenando los archivos que sus padres tenían en su casa cuando, entre ellos, encontró las grabaciones que forman Out Among The Stars. De hecho, él mismo ha sido el encargado de remasterizar los temas que cuentan con June Carter y Waylon Jennings como colaboraciones.

Los años 80 fueron una época dura para el artista. La adicción a las drogas y su posterior rehabilitación fue lo que predominó en la vida de Johnny Cash, repercutiendo en su carrera musical. Un ejemplo de ello fue el rechazo que el artista obtuvo por parte de la discrográfica Columbia Records para publicar Out Among The Stars. Así pues, el trabajo que, entre 1981 y 1984, reunió a Cash y al productor Billy Sherrill no ha sido tenido en cuenta hasta día de hoy. De estas sesiones de grabación viene la edición que ya está en tiendas, aunque algunos intrumentos —como la mandolina deMarty Stuart— han sido regrabados por mejoras.