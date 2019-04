Festival de Málaga (Día 6): 'Por un puñado de besos' se postula como la peor película del certamen

Con tantas películas en la sección oficial del Festival de Málaga era previsible que algún que otro fiasco se colaría entre la programación. Así, si la jornada del pasado martes se vivía la primera decepción de la edición con la densa El oro del tiempo, este miércoles se ha repetido algo parecido con Por un puñado de besos, cuyo estreno ha eclipsado la jornada, aunque no para bien, a la malagueña 321 días en Michigan. Basada en la novela de Jordi Sierra i Fabra, Por un puñado de besos sigue los pasos de Sol y Dani, dos enamorados que han quedado para su primera cita; pero su conversación no es la habitual. Meses atrás, los sueños de Sol, una hermosa y sensible chica de diecinueve años, se quebraron trágicamente, aunque descubrió que el amor era para ella una necesidad y emprendió la búsqueda de un alma gemela con quien compartir todo el tiempo que fuera posible. Sin embargo, Dani esconde un secreto que puede hacer añicos las ilusiones de Sol. ¿Podrán un puñado de besos cambiar sus vidas para siempre? Tras la polémica Mentiras y gordas (2009), David Menkes se sitúa de nuevo tras la cámara para firmar esta comedia romántica protagonizada por Martin Rivas y Ana de Armas. "Quise alejarme de convencialismos, tratarla de forma vitalista. Siempre me ha interesado tratar los temas difíciles a través de la comedia", ha explicado este miércoles ante los medios en Málaga. La película, que ha sido vapuleada por la crítica, se estrenará el 16 de mayo Un drama transformado en comedia que ha despertado las carcajadas (la mayor concentración hasta la fecha) de los presentes en el Teatro Cervantes; desgraciadamente no ha sido por su enfoque cómico sino por su sucesión inagotable de diálogos absurdos y situaciones pedantes y sin alma que han caracterizado a la adaptación cinematográfica y que la han llevado a postularse como el gran fiasco de la XVII edición del Festival de Málaga. Por un puñado de besos se estrenará el próximo 16 de mayo en salas. Allí demostrará si funciona al menos como producto taquillero para adolescentes como su antecesora (Mentiras y gordas); en Málaga, en cambio, ha sido vapuleada por la crítica especializada y, por ende, será muy difícil que se cuele en el palmarés del próximo sábado. Y con razón. 321 en Michigan, un certero retrato carcelario Era uno de los títulos más esperados. La primera película cien por cien malagueña que acogía la sección oficial del festival. Y no ha defraudado a su gente. 321 días en Michigan, de Enrique García, retrata la vida de un joven ejecutivo condenado a la cárcel por un delito financiero que, para evitar que su entorno descubra la verdad, dice irse a estudiar un máster a Michigan, de ahí el título de la misma. La película ha contado como localizaciones con la antigua prisión provisional de Humilladero y con la ayuda de funcionarios de la conocida prisión de Alhaurín de la Torre. "En la cárcel a nadie le interesa lo que has hecho. Son personas que ya han sido juzgadas. No necesito saber nada más del antes, solo cómo buscan encauzar sus vidas", ha precisado su director ante los medios. Con un casting andaluz donde destacan los malagueños Chico García, Virginia DeMorata, Virginia Muñoz, Salva Reina y Héctor Medina, 321 días en Michigan ya tiene en la mira tres acuerdos con distribuidoras, aunque todavía no hay nada cerrado. Seguramente después de las buenas impresiones que ha cosechado la película en el Festival, muy pronto tengamos noticias de su estreno en el resto de salas. Ojito porque puede llevarse alguna biznaga en su propia casa. El equipo de 321 días en Michigan, este miércoles en Málaga. (Foto: Festivaldemalaga).