Passenger te canta su nuevo álbum a 'Susurros'

El 10 de junio es la fecha elegida para la presentación del quinto álbum de estudio del cantante y compositor británico Michael David Rosenberg. Más conocido como Passenger, antiguo nombre de su banda folk-rock que más tarde sería adoptado para lanzarse al mundo como solista, el artista dio forma a su nuevo álbum en un proceso de grabación de tan solo de cinco días. El artista de veintinueve años intentará proseguir con esta estela de éxitos cosechada con su anterior trabajo discográfico, acumulando varios discos de oro y platino que All the Little Things sumó en 2012 y 2013.

Whispers, el primer tema desvelado y encargado de dar nombre al álbum, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a una carrera de fondo que Passenger conoce a la perfección. Con un vídeo que nos muestra el proceso de grabación del álbum, combinando imágenes del estudio con cantantes y músicos junto al propio Mike Rosenberg tocando la guitarra, Whispers aporta un "sonido suntuoso y sinfónico" a su música.

Su anterior éxito Let Her Go le valió el número uno en dieciséis países y acumula un total de casi 250 millones de reproducciones en youtube y más de dos millones y medio de copias vendidas, convirtiéndose en su mayor logro hasta la fecha. Asimismo, sería este tema el que le aportaría el último empujón para saltar a la fama, y es que su primer sencillo pasó totalmente desapercibido, una suerte que tambiñen corrió la última pieza lanzada como single de este cuarto trabajo, Holes, un tema con escasa repercusión, aunque alcanzando buenos niveles de aceptación entre el público australiano, belga y holandés.

Mike Rosenberg durante el proceso de grabación de su nuevo disco (Foto: Passenger Facebook)

Con un bajo presupuesto y desde una humilde perspectiva, Whispers ha contado con muchos de los encargados de dar vida a su anterior All the Little Things, siendo grabado en el mismo estudio de Sydney que ya viera crecer antiguos triunfos. Sin embargo, Passenger conoce las dificultades que atraviesa la industria musical hoy en día y no duda en hablar para la revista Rolling Stone de sus comienzos en este tumultuoso mundo: "Yo sólo quería las canciones que había escrito documentaran ese momento en mi vida, y si 10 personas lo compraban, entonces genial, y si 1000 personas lo compraban, entonces genial. Ciertamente no lo estaba haciendo para hacer dinero."

A pesar de que Mike Rosenberg nos cuenta en su letra de este primer tema que “todo lo que necesita es un susurro en un mundo que sólo grita”, Scare Away the Dark es el delegado en la misión de conquistar el corazón de sus fans, quienes descubrirán el tema esta misma noche en The Tonight Show y que podrá ser adquirido en formato digital el próximo 1 de abril. A pesar de ello, el tema ya es conocido para los más acérrimos fans, ya que el propio Mike Rosenberg ya ha cantado la canción en varios de los últimos conciertos de su última gira.

Passenger no ha dudado en ofrecer las primeras pinceladas de su trabajo, compartiendo con Billboard algunos secretos acerca de las sorpresas de este nuevo álbum: “Es muy cinematográfico. Hay grandes historias e ideas. También hay momentos sombríos sobre soledad y muerte, no sería un álbum de Passenger sin ellas. Pero en general, es un álbum muy positivo.” Con esta calificación, el resultado que se podrá descubrir en los próximos meses será mucho “más alegre” que las letras que hasta el momento conocemos, mostrando una nueva cara que no conocíamos del músico.

A continuación te desvelamos el tracklist completo de Whispers:

1. Coins in a Fountain

2. 27

3. Hearts on Fire

4. Bullets

5. Golden Leaves

6. Thunder

7. Rolling Stone

8. Start a Fire

9. Whispers

10. Riding to New York

11. Scare Away the Dark

(Foto: Last.fm)