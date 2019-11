'Xscape' es la nueva e inédita obra póstuma de Michael Jackson

Cinco años han pasado desde que El Rey del Pop abandonaba nuestro mundo para dejarnos múltiples retazos musicales que poco a poco han ido viendo la luz y convirtiéndose en éxitos de ventas. Xscape es el tercer álbum póstumo de Michael Jackson que, tras This Is It y Michael en 2009 y 2010, inundará las tiendas de discos a partir del próximo 13 de mayo para deleite de todos sus fans con ocho temas inéditos.

La conjunción entre admiración y fábrica de dinero que continúa siendo Jackson a día de hoy es bien conocida por L.A Reid, presidente ejecutivo de Epic Records, quien se hizo con los derechos de explotación de toda la industria musical producida por el propio Michael. Comprobar que con un solo álbum póstumo del estadounidense se alcanzaban cifras récord de ventas con más de ocho millones y medio de discos distribuidos también atrajo la atención de otros músicos de renombre como Timbaland que se ha encargado de la producción de este nuevo trabajo. Esta misma semana cuando saltaba la noticia Reid envió un comunicado para manifestar las esperanzas con las que este nuevo proyecto nacía: "Estamos muy orgullosos y honrados de presentar esta música al mundo."

Desde hoy mismo comienzan las reservas de pedidos en formato digital, unos pedidos que comprenderán tanto una versión normal del trabajo como una edición de lujo que incorporará nuevos temas del cantante. Además, es muy fuerte el rumor acerca de la salida en formato físico del vinilo del álbum, una constante en los más acérrimos fans del cantante. La canción que da nombre al álbum fue producida y escrita por Jackson y Jerkins, quienes vivieron de primera mano la grabación del tema con el propio Jackson. "Michael se fue detrás de algunas actuaciones musicales que nos sentimos muy orgullosos de presentar a través de la visión de los productores de música que sea trabajó directamente con o expresó su firme deseo de trabajar", comentó Reid en el mismo comunicado publicado el pasado lunes.

Este nuevo trabajo presentará un estilo mucho más “contemporáneo”, aportando un sonido más actual que el propio Michael intentó buscar en sus últimos años. A pesar de ello, sus productores se apresuran a desmentir un abandono del estilo particular de Michael que conservará su “esencia e integridad”. Además de Xscape, ya se conocen otros de los temas del álbum como Slave to the Rhythm, una canción que saltaba de las sombras de la mano de Justin Bieber, quien cuenta con una pequeña colaboración musical en una de las versiones actuales de la pieza.

La música que Michael Jackson grabó antes de decir adiós todavía dará mucho de sí, y es que son más de 40 temas por los que la familia del artista firmó un contrato millonario para su posterior distribución. “La mejor música nunca antes escuchada”, así advirtió Reid al mundo sobre este nuevo trabajo y, aunque todavía es pronto para hablar, es posible que la preventa de álbumes sitúe a Xscape en la cima antes del lanzamiento real.

A continuación os presentamos seis de los temas confirmados de Xscape:

1. Love Never Felt So Good

2. Slave to the Rhythm

3. Blue Gangsta

4. Xscape

5. Do You Know Where Your Children Are

6. A Place With No Name