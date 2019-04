Amaral ataca a la política en su nuevo sencillo

Si el pasado jueves el grupo zaragozano Amaral lanzaba un adelanto de su próximo single, hoy lo ha presentado de manera íntegra. La canción, titulada Ratonera, hace referencia al panorama político actual y dispara a discreción contra los representantes del pueblo.

Ratonera comienza fuerte, con Eva Amaral espetando con rabia "no se cómo duermes por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas”, continuando en el mismo tono durante los casi 4 minutos de canción. Fuerte e indestructible, hablando de tú a tú con las figuras políticas del momento y comparando los resultados de sus objetivos políticos con una trampa para ratones.

No voy a hacer una revolución con un disco, pero por lo menos no me utilices

Alberto González Vázquez ha sido el encargado de la ilustración de este vídeo. “Nos propuso realizar un vídeo que mostrase, en clave de humor y sátira, a la clase dirigente como víctimas de toda una serie de problemas que en realidad no les afectan en absoluto. Precisamente los mismos problemas que ellos deberían ayudar a resolver.”

Amaral espera tener su próximo disco listo en septiembre pero, hasta entonces, los fans podrán disfrutar de las actuaciones que estos naturales de la capital aragonesa ofrecerán en 7 festivales desde abril a agosto, siendo el primero el festival FivVilalba, donde ya se podrá escuchar este nuevo tema en directo.

Cuando hace unos años Alfredo Pérez Rubalcaba respaldaba uno de sus comentarios con la canción Sin ti no soy nada de Amaral, Juan Aguirre no tardó en mostrar su descontento: “No voy a hacer una revolución con un disco, pero por lo menos no me utilices". Si bien no llaman a la revolución en Ratonera, sí que tienen claro que la gente no debe ser indulgente ante la actual realidad política, coreando con fuerza “Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo”.