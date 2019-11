El fenómeno fan vuelve a cobrar vida de la mano de 5 Seconds of Summer

El verano se aproxima y con él el resurgimiento de las boybands. She Looks so Perfect es el nuevo tema de unos jóvenes australianos que han decidido venir para quedarse. Con un debut de su segundo EP a nivel mundial propio de grupos consagrados, 5 Seconds of Summer firman un segundo puesto en Estados Unidos de la mano de Capital Records con 143 mil copias distribuidas. Por si los datos fueran pocos, su primer single, el cual da nombre al EP, se posiciona en el número 60 de Billboard, convirtiéndose en uno de los mejores estrenos del año para una banda nueva.

Luke, Calum, Michael y Ashton han conseguido que su pop rock haya cosechado una escala tan meteórica como el de otras jóvenes estrellas adolescentes del momento. Comenzando por subir vídeos caseros en youtube, consiguiendo el apoyo de la discográfica Sony Music y, finalmente, siendo apadrinados por One Direction de los cuales tuvieron el privilegio de convertirse en teloneros de su anterior gira Take Me Home Tour.

She Looks so Perfect no es el primer trabajo de los australianos. Somewhere New fue un primer EP editado en 2012 con buena aceptación en Australia, pero que estuvo lejos de costarles el reconocimiento internacional. Ahora, su nuevo tema ya cuenta con números uno en Australia, Nueva Zelanda, Irlanda o Reino Unido, un vídeo con más de doce millones de visitas y un nuevo contrato para acompañar a One Direction en su nueva gira mundial Where We Are Tour. Pese a todo, la banda se siente orgullosa al ser comparada con One Direction, aunque recientemente comentaron a Billboard que las diferencias entre ambos grupos son muy grandes: "La gente ya nos llaman el nuevo One Direction en Australia, pero en nuestras mentes somos muy diferente a ellos".

(Foto: carolina.cl)

5SOS ya han conocido nuestro país en un concierto express gratuito al que han podido asistir algunos afortunados fans. 5 Days 5 Countries, así era denominado este pequeño tour europeo que llevó a la nueva banda del momento por cinco países diferentes y que ya tuvo su parada en España el 4 de abril.

Después de intentar de un sueño que todavía tiene muchos trazos ficticios, 5SOS han concedido varias entrevistas en nuestro país para acercarse un poco más a su público español. “Hace tres años nunca hubiéramos pensado que estaríamos aquí. Me flipa solo pensarlo”, comentaron los integrantes para Antena 3. Además, los chicos de 5 Seconds of Summer anunciaron que junto a este nuevo trabajo discográfico muy pronto se le sumaría un álbum al completo que ya se encuentran grabando y del que pronto desvelarían más datos.

Photoshoot para la revista Billboard (Foto: Billboard)