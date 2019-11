Colaboración de Matt Bellamy en el nuevo álbum de Kimbra

El vocalista y multiinstrumentalista británico Matt Bellamy será uno de los artistas colaboradores en el segundo álbum de la joven neozelandesa Kimbra, según ha dado a conocer el portal Faster Louder. En concreto, el líder de Muse aparecerá tocando la guitarra en el primer sencillo del disco.

También se ha dado a conocer el nombre de otros artistas confirmados para participar en el álbum, tales como Daniel Johns, Van Dyke Parks, Thundercat, Bilal y Mark Foster, el vocalista de la banda Foster the People. También colabora John Legend como agradecimiento a la participación de Kimbra en el tema Made to Love de su último LP Love in the Future. Además de ellos, la propia Kimbra ha desvelado que ha estado trabajando con otros músicos y bandas como Queens of the Stone Age , The Mars Volta, Dillinger Escape Plan, Dirty Projectors y Unknown Mortal Orchestra.

La artista neozelandesa de 24 años se dio a conocer en 2011 con su álbum debut Vows, en el que hacía muestra de un pop de estilo muy personal, tal como demuestra en temas como Cameo Lover o Settle Down. Sin embargo, dio el salto a la fama mundial un año más tarde, gracias a su colaboración en el exitoso Somebody that I Used to Know del australiano Gotye, que llegó al puesto más alta en las listas de multitud de países y por la que recibieron dos premios Grammy.

Ahora, además de las noticias sobre su nuevo disco, la neozelandesa anuncia una gira en mayo junto a la artista americana Janelle Monae, que les llevará por 5 de principales ciudades de Australia y Nueva Zelanda, de las que 4 se encuentran en Australia, además de Auckland, la capital neozelandesa.