Lana del Rey estrena nuevo single: 'West Coast'

Lana del Rey ha estrenado hoy su nuevo single, West Coast, una canción que sirve de aperitivo para su esperado segundo álbum que se titulará Ultraviolence. La presentación ha tenido lugar a las 11:40 través de las ondas radiofónicas de BBC Radio 1, durante el programa de Fearne Cotton.

Lana del Rey adelantó unas líneas de este nuevo tema durante su concierto en Las Vegas del pasado 11 de abril, y también en el festival Coachella en California, el domingo 13. La canción sigue el estilo marcado por la artista en su anterior trabajo y capta la atención desde el primer momento: “Down in the West Coast, they got a saying: 'If you're not drinking, then you're not playing', but you've got the music in you, don't you?”.

West Coast es la primera canción que estrena oficialmente la cantante estadounidense desde que presentase su versión de Once upon a dream para la banda sonora de la película Maléfica. Aun así, desde el pasado verano, se han filtrado otras cinco canciones de la artista: So legit, Black Beauty, Behind closed doors, Maha maha y, hace apenas una semana, Meet me in the pale moonlight, el cual parece ser un descarte de Ultraviolence.

Todavía no hay fecha oficial de lanzamiento para este disco de Lana del Rey, aunque se espera que se publique a principios de mayo. Mientras tanto, la cantante internacional visitará España para actuar en el Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú (VIDA), que tendrá lugar del 3 al 6 de julio.