Los vampiros ingleses buscan la gloria con su álbum debut 'Meet the Vamps'

Bradley Will Simpson, James McVey, Tristan Evans, y Connor Ball son la nueva sensación adolescente que desde el pasado 14 de abril intenta abrirse un hueco en el complicado mundo de la música. Tres ingleses y un escocés que tras comenzar como dúo subiendo covers de sus cantantes favoritos a youtube fueron, poco a poco, sumando miembros para ver culminado su sueño en forma de Meet the Vamps, su primer trabajo discográfico.

Los temas de este primer álbum no son totalmente desconocidos para sus fans, y es que ya son tres singles los que se han encargado de promocionar desde el pasado septiembre el trabajo debut de estos jóvenes. Can We Dance, Wild Heart y el reciente Last Night anticiparon lo que los pequeños vampiros traerían al mundo. Además, estos temas, lejos de pasar desapercibidos, se colocaron en los puestos dos y tres del UK Singles Chart siendo únicamente superados por artistas consagrados del panorama mundial.

El rock pop de The Vamps está sonando fuerte en los reproductores de importantes artistas que ya parecen haber manifestado la posibilidad de colaborar con ellos en un futuro. Este es el caso del también británico Ed Sheeran con el que hace escasos días se reunieron para una pre escucha de sus nuevos trabajos. Lejos de quedarse aquí, su mayor éxito hasta la fecha, Can We Dance, contó con la colaboración del mismísimo Bruno Mars, quien como co-autor se convirtió en uno de los artífices del hit.

España ya tiene fijada la que será una de las primeras fechas de The Vamps. La cita será el próximo 23 de mayo en Barcelona para deleitar al público catalán en el Primavera Pop 2014. Será tras la visita a España cuando el grupo inicie su primera gira por Inglaterra que les llevará a recorrer todo el país a través de catorce conciertos.

Las comparaciones se hacen una vez más obligadas en una banda de este calibre. Esta boyband que ya vivió sus inicios en 2012. “Ser comparados con One Direction no es algo malo, pero somos una banda completamente diferente”, comentó Simpson para Metro. De momento se centrarán en este nuevo proyecto que ya los ha llevado hasta los Estados Unidos y sigue sumando letras que verán la luz en un futuro cercano. Last Night podría llegar a convertirse en los próximos días en el primer número uno de los jóvenes que prometieron celebrar ese día haciéndose unos tatuajes, mientras ya canciones como Move My Way suenan como el cuarto single de su carrera discográfica.

A continuación, el tracklist completo de Meet The Vamps: