Una de tráilers: 'Deux jours, une nuit', 'Captives' y 'Jersey Boys'

Dos nuevas películas que se estrenarán en la sección oficial de la 67ª Edición del Festival de Cannes, la francesa Deux jours, une nuit de los hermanos Dardenne, y la americana Captives de Atom Egoyan ya tienen tráiler en su versión original. Además, lo nuevo de Clint Eastwood que se estrenará en junio de 2014 en Estados Unidos lanza sus primeras imágenes y el tráiler también en inglés.

Deux jours, une nuit (Dos días, una noche)

Convercer en un fin de semana a tus compañeros de trabajo para que renuncien a la paga extra para poder conservar tu puesto de trabajo. Es el argumento de la nueva película de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, Deux jours, une nuit que competirá en la sección oficial de la 67ª Edición del Festival de Cannes. Directores que han cosechado una muy buena reputación y premios (en casi todas sus películas) en Cannes, para el que solo falta un mes.

Marion Cotillard, Fabrizio Rongione y Olivier Gourmet protagonizan esta historia de la vida, cercana en estos tiempos de crisis donde el trabajo empieza a ser un lujo. Ya desde el tráiler, se comienza a ver trozos de vida que la propia Marion Cotillard sabe manejar a la perfección prometiendo emociones, sentimientos y empatía con el mundo que hoy nos rodea.

Captives

La nueva película del canadiense Atom Egoyan competirá también en sección oficial por la Palma de Oro.

Ryan Reynolds encabeza el reparto de Captives, donde se muetra como ha cambiado su vida después de que su hija fuera secuestrada 8 años atrás. Un largometraje intenso en el que Reynolds, encuentra pistas que le hacen pensar que su hija siga con vida. La lucha de un padre contrareloj, un complejo camino para llegar hasta ella. Acción y drama se entremezcan en la cinta de Egoyan y Scott Speedman, Mireille Enos, Rosario Dawson, Kevin Durand, Alexia Fast y Bruce Greenwood completan el reparto.

Jersey Boys

La larga espera para los fans de Clint Eastwood ha acabado. Ha sido un largo periodo sin ver nada nuevo de uno de los más grandes de Hollywood, desde su última película, el biopic J.Edgar (2011).

Eastwood vuelve detrás de las cámaras nada menos que con la adaptación del musical Jersey Boys, el cual lleva triunfando en Brodway desde que se estrenara en 2005. Jersey Boys sigue la vida de cuatro jóvenes que se unieron para formar un grupo de rock en los años sesenta y que fueron mundialmente conocidos como The Four Seasons. Artífices de canciones como 'Big Girls Don't Cry', 'My Eyes Adored You' o 'Can't Take My Eyes Off You'. Como el musical, además de hacer un recorrido por el salto a la fama del grupo, lo hará también por los excesos y la vida de los artistas que se dejan llevar por el lado oscuro del estrellato, sobre todo el de su principal cantante Frankie Valli. El reparto está compuesto por John Lloyd Young además de Erich Bergen, Vincent Piazza, Michael Lomenda, Jeremy Luke, Joey Russo, Freya Tingley, Sean Whalen y Christopher Walken.

La cinta de Clint Eastwood se estrenará el 20 de Junio en Estados Unidos y aunque no tiene aun fecha de estreno para España, ya se puede disfrutar del primer tráiler aunque sea en inglés.