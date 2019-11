Andrés Gil: " La música es algo muy importante en mi vida"

Un micro, una guitarra y una cámara han servido para que Andrés Gil iniciara su camino en el mundo de la música. Un camino que comenzó hace 15 años, cuando este joven santiagués apenas tenía 7 años. Años en los que la música ha sido el hilo musical de su vida, un leitmotiv que le ha acompañado al coger cada ola con su tabla de surf, su otra gran pasión, o la banda sonora que acompañaba, cada mañana, su camino a la Universidad.

Ahora, desde Santiago de Compostela, Andrés ve más cerca el sueño de dedicarse al mundo de la música por entero. Un videoclip grabado y un EP que se lanzará en ITunes en los próximos meses, son la primera piedra puesta, el primer escalón subido. Con las campanas de la catedral y un gaiteiro de fondo, Andrés ha querido compartir con VAVEL sus inicios de la que será una exitosa carrera.

Pregunta: ¿ A qué edad empieza a sentirse interesado por la música?

Respuesta: Empecé a los siete u ocho años, primero con el piano recibiendo clases y luego a los 13 años me metí con un amigo a clases de guitarra y me aficioné. Pero desde siempre tuve el ritmo en el cuerpo.

P: ¿Había algún antecedente en la familia?

R: Sí, mi tío que falleció hace nueve años, que en paz descanse, tocaba la guitarra en un grupo y antes de morir me dijo que yo llegaría a cumplir el sueño que él no pudo realizar en su vida.

P: ¿ Cuál fue el empujón para subir sus videos a YouTube?

R: El empujón principal para subir los vídeos a YouTube vino de mi hermano y mi primo quienes, un día estando en casa tocando la guitarra con unos amigos, se pusieron a grabarme y me dijeron que si quería subirla. Con las bromas la canción se subió y a la gente le gustó por lo que a partir de ahí fue cuando subimos el resto.

P: ¿Tuvo que luchar mucho para conseguir grabar su EP y los videos de sus propias canciones?

R: Todavía no está todo grabado pero tengo un primo que es cámara y me da bastante facilidades para grabar los vídeos y para la difusión en YouTube.

P: ¿Canciones como Loco Por Ti las compone usted?

R: Sí, es una canción que compuse yo hace aproximadamente un mes a raíz de una inspiración que me vino.

P: ¿ En qué se inspiras para crearlas?

R: Pues si soy sincero, lo que me venga a la cabeza la verdad. Suelo poner música chill out, country... y con eso me vienen pensamientos de amor, odio, etc. que influyen en mi inspiración para componer. Además las vivencias y el surf inspira en la música.

P: ¿Quiénes son sus referentes en la música?

R: Principalmente Bob Dylan, sin duda. Actualmente escucho música muy variada, con lo que no podría decantarme por ningún artista contemporáneo en concreto.

P: ¿ En qué estilo se clasificaría?

R: Por mi último trabajo en el pop. Este primer EP va a ser fundamentalmente pop, pero con inspiraciones de otros tipos de música.

P: Usted es estudiante de económicas, ¿ la música impide que lleve al día sus estudios?

R: No, para nada. La música no impide que lleve al día mis estudios. El día tiene muchas horas para poder dedicarlas a varias cosas y, aunque dedica la mayor parte a la música, no hay incompatibilidad con mis estudios.

"Hacer algo que te gusta y te llena es lo más bonito que hay"

P: ¿ Su futuro está más en la música o en las finanzas?

R: Mi futuro me gustaría que fuese la música y vivir de ella pero, por algo estoy estudiando, si no se pudiera, puedo optar a más alternativas en la vida.

P: ¿ Qué significa la música para Andrés Gil?

R: La música para mí significa hacer lo que más me gusta. Hacer algo que te gusta y te llena es lo más bonito que hay. La música desde pequeño me marcó un rumbo que, incluso mi tío quiso llevar y no pudo, por lo que la música en mi vida no lo es todo pero sí es algo muy importante.

P: ¿ En qué piensa Andrés cuando se levanta por la mañana?

R: Intento pensar en lo menos posible porque creo que cuanto menos piensas más disfrutas. Cada día es distinto.