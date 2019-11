Beyoncé le planta cara a la superficialidad

Queen B ha sacado un nuevo vídeo. Después de Drunk in love, XO y Partition, le ha llegado el turno a Pretty Hurts, una canción también incluída en su último disco llamado Beyoncé que salió a la venta el pasado diciembre, el cual la propia artista definió como un "álbum visual", ya que todos los temas cuentan con su vídeo correspondiente.

En esta canción se ve a la cantante en el papel de una miss en un concurso de belleza, desde el cual critica la superficialidad, las reglas de belleza que se imponen en la sociedad. A través del videoclip se indaga en la cara oculta del universo en el que viven las misses que se esfuerzan por cumplir los requisitos necesarios para ganar el concurso, ya sean dietas increíblemente disparatadas, prácticas altamente dañinas para su salud o la cirugía estética: "Perfection is the disease of a nation [...] You can't fix what you can't see, it's the soul that need the surgery" ("La perfección es la enfermedad de una nación [...] No puedes arreglar lo que no ves, es el alma lo que necesita cirugía").

Al mismo tiempo, Beyoncé ha animado a sus seguidores a que compartan lo que es para ellos la belleza a través de la etiqueta "#WhatIsPretty" en Twitter.

La balada, que fue compuesta por la cantante australiana Sia, se escribió pensando en Katy Perry o Rihanna para interpretarla, pero, cuando ambas la rechazaron, Beyoncé se la quedó haciendo de ella otra de las joyas de su último trabajo.