Beyoncé y Pink ensalzan el valor de la mujer

Mujeres con talento cuyas voces les han conducido a una fama más que merecida, y que además por medio de su propio idioma, el musical, consiguen remover conciencias e intentan alzar su voz a favor del amor propio, animando a millones de mujeres a quererse a sí mismas y aceptarse tal y como son.

Una sociedad en la que aquello que no alcanza un ideal de perfección es duramente criticado, donde rige la ley del “juzgar sin conocer” y el valor de una persona reside exclusivamente en su aspecto exterior.

Pretty Hurts, es la nueva canción de la estrella estadounidense Beyoncé. La artista escenifica su canción con un videoclip en el que interpreta a una joven cuyo sueño es convertirse en una reina de la belleza, y durante los siete minutos en los que se desarrolla el videoclip, se muestra como la joven se va decepcionando tras numerosos fracasos. Al mismo tiempo Beyoncé va revelando algunos de los trucos de belleza que emplean las modelos, para que las jóvenes sean conscientes de que toda la belleza y perfección que se intenta vender, no es más que una verdad a medias, una mentira maquillada. Pieles blancas que tras someterse a varias pulverizaciones de autobronceador lucen más oscuras, dientes que tras aplicar productos blanqueantes instantáneos se convierten en blancos puros, cinturas comprimidas en prendas de ropa que no permiten ni respirar y kilos de maquillaje capaces de cubrir cualquier imperfección y hacerla pasar desapercibida ante los ojos de cualquiera.

La canción comienza con What's in your head it doesn't matter, Lo que haya en tu cabeza no importa, parece ser el lema que rige los cánones de belleza femenina, sin embargo la canción va desarrollando su argumento hasta llegar al desenlace en el que Beyoncé pregunta "Are you happy with yourself?", "¿Estás feliz contigo misma?", a lo que responde con un "Sí" rotundo. Romper con lo establecido y encontrar la belleza en los pequeños detalles que convierten a una persona del montón en alguien único, que no centra su vida en una belleza superficial, sino que busca crecer interiormente, luchando por aquello que desea, y teniendo más objetivos y proyectos en su mente que el de lograr la imagen perfecta.

Pretty Hurts insta a la mujer a aceptarse, pero no es el único tema que Beyoncé dedica a las mujeres, si en esta canción se presenta la fragilidad de las féminas ante el mundo hostil de la superficialidad, siempre se puede cambiar de pista y escuchar un canto a la valía de a mujer en Run the world (Girls), las mujeres son las que mueven el mundo, son poderosas y valen su peso en oro, ese es el mensaje de esta segunda canción. Juntar ambas canciones es llegar a la conclusión de que ser una misma es tener el poder, y cuando una mujer tiene claro quién es puede asumir todos los retos que se le avecinen y lograr todo aquello que se proponga. Incluso en If I were a Boy y su versión en castellano, Si yo fuera un chico, en la que también hace un guiño a la incalculable valía de las mujeres, instando a los hombres a respetarlas y valorar aquello que tienen antes de tener que lamentarse por haberlo perdido.

Imposible no nombrarla a ella si el tema a tratar es la mujer en el mundo musical, Pink, cuya firmeza se transmite en todas y cada una de sus canciones. Sus seguidores están acostumbrados a la fortaleza con la que la artista transmite por medio de la música sus sentimientos. Desde creer en las segundas oportunidades “We can learn to love again”, “podemos aprender a amar de nuevo”, en Just give me a reason, o la duda de “Why do we fall in love so easy .Even when it's not right”, “¿Por qué nos enamoramos tan fácil. Incluso cuando no es lo correcto?", en Try. Pero siempre mostrando a una mujer que se mantiene fuerte, un torrente de voz con el que demuestra que detrás del dolor y el sufrimiento se encuentra una mujer poderosa, y con la capacidad de remontar y afrontar cualquier dificultad. Una mujer que es “Fuckin’ Perfect” o “Condenadamente Perfecta”, que no debe infravalorarse ni tratarse a sí misma con crueldad, que debe apreciar su belleza, demostrar su valía y no permitirse a sí misma hacerse sentir menos que perfecta.

No es la única llamada que Pink hace a las mujeres con el fin de demostrarles cuánto valen, también canta a las Stupid Girls, preguntándoles “Where, have the smart people gone?”, "¿Dónde, se ha ido la gente inteligente?". “Disasters all around, world despaired. Your only concern, will it fuck up my hair?, “Desastres alrededor, El mundo desesperado, tu única preocupación es ¿fastidiará mi pelo?”.

La próxima vez que cualquier mujer tenga un mal día o necesite un extra de energía, ¿por qué no subir al máximo el volumen de sus cascos y permitir que estas estrellas le recuerden lo perfecta que es simplemente por el hecho de ser mujer?.