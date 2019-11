La gran final más abierta del Festival de Eurovisión se prepara para recibir a los 26 candidatos

La 59ª edición del Festival de Eurovisión ultima todos los detalles que se vivirán sobre el B&W Hallerne de Copenhage el sábado 10 de mayo. Ahora solo quedan tres largas jornadas de ensayos con todos los clasificados para la gran final junto al Big Five y el pasado ganador del festival, Dinamarca.

En una edición en la que no se ha destacado un claro favorito, aún a día de hoy las apuestas suben y bajan sin parar con grandes variaciones en función de las semifinales vividas. Es por ello que habrá que esperar a la final para que con los diferentes directos de las 26 candidaturas que se subirán al escenario Europa decida el ganador del certamen. El orden de actuación ya ha sido adjudicado para que quince mil espectadores lo vivan en directo y alrededor de unos 170 millones de espectadores desde sus casas.

1. Ucrania

Tick-Tock, así es como tendrá comienzo una de las noches más esperadas del año. La joven Maria Yaremchuk es la encargada de representar a su país en uno de sus años más difíciles. Con una sexy puesta en escena y con un hombre corriendo en una rueda durante los tres minutos de la canción, Ucrania es uno de los favoritos del festival para alzarse con la victoria o, al menos, un top 5.

2. Bielorrusia

Cheesecake es la segunda canción con nombre de tarta en este festival, aunque la única que ha conseguido clasificarse para la gran final. Con una breve historia en el festival, dado que el país comenzó a presentarse en el año 2004, Bielorrusia intentará al menos en esta edición 2014 igualar su posición 16 que Alyona Lanskaya se llevaba a casa en Malmö.

3. Azerbaiyán

Unos pensaban que estaba muy claro su pase a la final, otros no lo tenían tan claro. Lo que sí es cierto es que Dilara Kazimora tendrá sus tres minutos en la final para intentar reportar un puesto más que en lo alto de la tabla si quiere igualar a unos de los países que mejores resultados ha obtenido en los últimos años. Pese a que las últimas participaciones en el festival de Azerbaiyán han estado envueltas en densas polémicas por la supuesta compra de votos, Start a Fire luchará por dar una posición más que digna a los azerbaiyanos.

4. Islandia

No Prejudice es el tema que proponen el grupo mñas colorido de Eurovisión. Rojo, amarillo, rosa y azul son los colores que Pollapönk lucirán una vez más en la final para intentar hacerse con un triunfo que parece escapársele de las manos. De hecho, para muchos de los eurofans su pase a la final fue totalmente inesperado, donde quedaron fuera algunos países que, a priori, contaban con más posibilidades como Portugal o Bélgica.

5. Noruega

Una de las muchas baladas eurovisivas, pero con algo especial, y es que ha conseguido acaparar gran atención en la segunda semifinal. Además, las encuestas le aseguran un top 10 al noruego Carl Espen, que pese a su inexistente formación musical, sus grandes aptitudes lo han transportado a una final con un estilo sobrio y elegante sobre el escenario del que se pueden esperar sorpresas.

6. Rumanía

No es la primera vez para este dúo en Eurovisión y su meta apunta muy alto. ¿El motivo? Su participación hace cuatro años en una edición que los dejó a las puertas de la victoria con una tercera posición no hará que los rumanos bajen del preciado top 3. Aunque las apuestas no les auguren un final tan sorprendente como el de 2010, es posible que un milagro, como cantan en su tema Miracle sea posible.

7. Armenia

Not Alone parecía situarse como el principal destacado desde hace meses para llevarse el triunfo, pero parece que romper el hielo del festival en la primera semifinal no le ha jugado la mejor pasada el armenio. Aram MP3 ha caído a la cuarta posición de las casas apuestas tras una gran temporada en la primera posición, y esto a falta de conocer los directos del Big Five y Dinamarca. De todos modos, como en Eurovisón no se sabe nada hasta la mismísima final, habrá que esperar para conocer si las baladas a ritmo de dubstep y juegos pirotécnicos son suficientes para ganar la 59ª edición de Eurovisión.

8. Montenegro

Sergej Ćetković ha sido una de las grandes sorpresas de la primera semifinal. Aunque nadie contaba con su presencia en la final y su puesta en escena que le restaba protagonismo ha sido puesta en dudo en diversas ocasiones, Moj Svijet tendrá su puesto en la primera final de la historia para el país.

9. Polonia

Puede que con Polonia se abra la vereda de algunas de las actuaciones más controvertidas y animadas del festival. Aunque es un dúo formado por Donatan y Cleo, es en definitiva esta joven polaca y sus acompañantes que bailan y lavan ropa de una manera más que sugerente las que han captado la atención de millones de eurofans.

10. Grecia

Ya han pasado años desde que uno de los países con mejores resultados cosechados en Eurovisión ha dicho adiós a las jóvenes griegas con canciones de amor, felices y bailables que los transportaban a las primeras posiciones del festival. Siguiendo la estela fiestera del pasado año, Freaky Fortune y RiskyKidd se presentan con Rise Up, un tema electrónico e innovador en el festival que también presenta algunas partes rapeadas, invitando en su conjunto a la diversión que llevarán a la final.

11. Austria

Ovación tras ovación, así se podría resumir la noche de Conchita Wurst, una concursante que realmente ha renacido de sus cenizas como un fénix. Raise like a Phoenix se ha convertido en el tema que ha gozado con mayor aceptación en la segunda semifinal y pese a que su pase a la gran final del sábado la ha mantenido en vilo hasta el último momento, el B&W Hallerne estalló en aplausos cuando Conchita obtuvo su pase. Actualmente, cuenta con una segunda posición en las casas de apuestas que han hecho que muchos ojos se fijen en ella y lleven a pensar a muchas personas que el próximo festival podría celebrarse en Austria.

12. Alemania

El grupo Elaiza se subirá por primera vez ante el público en la gran final para presentar su Is it Right? Alemania no ha contado con una buena situación en las casas de apuestas y en esta ocasión es el miembro del Big Five que peor repercusión ha tenido entre el público.

13. Suecia

La mitad de la gala ha sido reservada para la actual favorita de las casas de apuestas. Undo de Sanna Nielsen la ha llevado tras siete años de sucesivos intentos al Festival de Eurovisión con una apuesta aceptada por el público y con una única rival, los nervios y la afinación. Si nada cambia, Undo podría reservar si no es la victoria otro gran puesto para Suecia.

14. Francia

El otro miembro del Big Five con una repercusión menos acusada que el resto de sus compañeros en esta edición del festival. Moustache es una tema alegre y divertido que seguramente hará saltar al público presente en la noche del 10 de mayo en Dinamarca, aunque parece que TWIN TWIN terminará en la segunda mitad de la tabla.

15. Rusia

Todo indicaba que Eurovisión sería el único motivo capaz de frenar los accidentados meses vividos entre Ucrania y Rusia, pero el público ha puesto un gran punto y final al asunto. Pese a una sorprendente actuación de las gemelas rusas, la pitada final a su actuación ha albergado una repercusión cuanto menos europea que el festival espera que no vuelva a repetirse en una final en la que Shine de las jóvenes Tolmachevy estará sobre su particular balancín.

16. Italia

Emma Marrone ha sido la elegida por Italia para representar a un país que tras su regreso a Eurovisión no ha querido bajarse del top 10. Las casas de apuestas este año no le auguran un destino tan feliz a los italianos y la cantante parece haber tenido problemas de sonido en sus primeros ensayos, aunque habrá que esperar a comprobar si La mia Città consigue subirse al carro de los primeros clasificados.

17. Eslovenia

El estilo personal y el toque de flauta han completado una actuación que combinaba el idioma propio con el inglés, una constante en el Festival de Eurovisión. El pase a la final del sábado ha dado la sorpresa y pese a que no apunta a despegar en las votaciones de este 2014, Round and Round luchará por abrirse su huequito en la gran final.

18. Finlandia

Con un parecido a boybands actuales Finlandia se presenta con Something Better, un alegre tema que ha ido creciendo y se ha ido haciendo poco a poco desde su presentación a Eurovisión. Con un estribillo muy comercial, Softengine, un grupo con influencias de algunos de los grandes en la música como Coldplay o Thirty Seconds to Mars, completa la selección nórdica de este 2014 que tendrá una total representación en la última gala.

19. España

Ruth Lorenzo explotaba de alegría al conocer que actuaría en la segunda mitad de la gala y el puesto 19 le sentará como un pequeño regalo que venía pidiendo desde hacer días. La proyección de nuestra representante ha ido in crescendo en muchos sentidos. En las casas de apuestas comenzó desde lo más bajo hasta situarse actualmente en torno al top 10, eso sin todavía conocer su puesta final en escena ni su actuación en directo. Ruth es la favorita de algunas de las grandes voces des festival como lo son Conchita Wurst o Molly, pero… ¿será suficiente para conseguir un buen puesto? En un momento en el que el top 10 se ha convertido en el mayor sueño de los españoles solo queda esperar al sábado. Asimismo, parece que han existido cambios de última hora con el vestido de la representante española, ya que las tiras de acero en vez de crear un efecto reflectante quedaban negras en pantalla, obtando por un cambio de vestuario para la final. España y toda Europa bailarán bajo la lluvia, aunque todavía queda por conocer ese “as bajo la manga”, como a Ruth le gusta llamar que se desvelará a lo largo de la jornada de hoy o mañana durante los últimos ensayos generales.

20. Suiza

Hunter of Stars es el tema presentado por el siempre sonriente Sebalter que hace unos días comentaba que lo principal en Eurovisión era hacer feliz a la gente con su música. Violines, silbidos y un gran juego de pirotecnia han marcado un punto de inflexión para una de las candidaturas que ha pasado un poco desapercibida durante esta edición. Ahora que ha conseguido el pase a una final que él creía imposible las cosas han cambiado y habrá que esperar al sábado para poder conocer el impredecible resultado de Suiza en 2014.

21. Hungría

Corriendo es como llega el representante húngaro con una performance y una canción que se posicionan como unas de las más internacionales de la noche. Con una propuesta muy estadounidense y con un tema que recuerda a canciones con gran repercusión en países como España está claro que András Kállay se llevará una buena posición a casa o al menos, si todo continúa como hasta ahora, una importante aporte de puntos españoles.

22. Malta

Un país con resultados totalmente dispares durante su participación a lo largo de la historia en el Festival de Eurovisión. Este año Firelight y Coming Home son los encargados de devolver los buenos resultados a los que el país estuvo acostumbrado con una actuación que ha creado buenas sensaciones tras su directo en la segunda semifinal.

23. Dinamarca

Se le ha comparado con Bruno Mars y otros grandes de la música, y es que Cliché Love Song tiene un ritmo totalmente peculiar y la voz de Basim hacen de ella otra de las apuestas más internacionales y favoritas del festival. Aunque sería extraño observar como un país obtiene la victoria durante dos años consecutivos el Festival de Eurovisión siempre depara sorpresas y es difícil predecir en que puesto terminará el danés.

24. Países Bajos

The Common Linnets y su Calm after the Storm han dado la que se ha convertido sin duda en la mayor sorpresa del Festival de Eurovisión hasta el momento. Con una actuación que simulaba avanzar por la ruta 66 con los cantantes interpretando uno frente al otro, los Países Bajos han cautivado al público europeo escalando meteóricamente en las casas de apuestas y convirtiéndose en uno de los principales rivales a arrebatar el título a los principales favoritos del certamen.

25. San Marino

Tres representaciones consecutivas le han valido a Valentina Monetta el pase a la final del festival. Ella y su Maybe pisarán mañana el escenario danés para intentar reportar un buen resultado a San Marino, un pequeño país que solo con este pase ha conseguido un gran año y una enorme felicidad por parte de su representante.

26. Reino Unido

Futura compañera de trabajo de nuestra representante, Molly se ha perfilado como una de las actuaciones más esperadas de la final. Con un mensaje esperanzador y una voz más que característica, Children of the Universe buscará enmendar el desliz que el Reino Unido sufrió el pasado año con una de las leyendas de la música, Bonnie Tyler.