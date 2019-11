Gala Festival Eurovision 2014

0:40. Muchas gracias a todos los lectores por su seguimiento. Os invitamos a seguirnos en la 60ªedición del Festival de Eurovison que se celebrará en Austria.

0:35. Esta es la imagen final. El año que viene Eurovisión tendrá lugar en Austria. (Foto: eurovision.tv)

0:29. Para acabar esta edición de Eurovisión, Conchita Wurst, por Austria, volverá a cantar Rise Like A Phoenix.

0:28. Emmelie De Forest entrega el galardón a Conchita Wurst, que lanza un mensaje de paz y libertad.

0:26. España acaba novena empatada con Dinamarca. Un gran resultado para la delegación Española.

0.25. Eslovenia da 4 puntos a España, mientras sus 10 y 12 puntos van para Holanda y Austria, su vecina.

0.24. Georgia manda sus 10 puntos a Austria y los 12 a Armenia.

0:24 Suiza da 8 puntos a España, los 10 a Holanda, y los 12 a Austria.

0.23. Austria ya es ganadora de Eurovision 2014. Enhorabuena a Conchita Wurst.

0:22. Ucrania da dos puntos para España, y los 10 y 12 van para Armenia y Suecia.

0:21. Italia da 8 puntos a Polonia, 10 puntos para Ucrania y los 12 para Austria.

0:20. Bélgica da dos puntos a España, y los 12 a Austria.

0:20. Austria se mantiene en cabeza.

0:19. Las votaciones de España: 8 puntos para Rumanía, 10 puntos a Suecia y 12 puntos a Austria.

0:18. La presentadora austríaca, con barba, como su representante, da 10 puntos a Holanda y 12 a Armenia.

0:17. Austria recibe 10 puntos y Holanda 12 de Lituania.

0:17. España recibe 4 puntos de Lituania.

0:16 Finalndia vota 10 puntos a su vecina Suecia y los 12 a Austria.

0:15. Austria va de primera seguida por Holanda.

0:15. Irlanda da 5 puntos a España, los 10 a Holanda y 12 a Austria.

0:14. Moldovia da 12 años a Rumanía mientras España sigue en el onceavo puesto.

0:13. Hungría reparte sus 10 y 12 puntos para Austria y Holanda.

0:12. Estonia da 2 puntos a España que va de de onceava, y dan a Suecia 10 puntos y a Holanda 12 puntos.

0:11. Noruega da 5 puntos a España mientras los 10 y 12 van para Austria y Holanda.

0:10. Portugal da 10 puntos a Holanda y los 12 a Austria.

0:09. El resto de puntos de Israel van para Suecia (10 puntos) y para Austria (12 puntos).

0:07. Israel da cuatro puntos para España.

0:06 El record para la canción con más "LA" va para Massiel.

0:05. La batalla por el primer puesto está entre Austria, Holanda y Armenia.

0:04. Alemania da 1 punto a España que se coloca de onceava, y los 10 y 12 puntos van para Polonia y Holanda que se coloca segunda.

0:03. Belarusia da sus 10 puntos a Armenia, que se coloca segunda y 12 puntos a Rusia.

0:02. Suecia, los anfitriones del año pasado que da 8 puntos a Dinamarca, 10 a Holanda y 12 para Austria.

0:01. Macedonia da 10 puntos a Hungría y 12 a Montenegro.

0:00. Islandia da sus 10 puntos a Austria, que vuelve a pasar a Suiza, y los 12 puntos para Holanda.

23:59. Armenia da dos puntos a España que va décima, y los 10 y 12 puntos a Rusia y Montenegro.

23:58. Letonia da a España 4 puntos y los 12 a Holanda.

23:57. Reino Unido da a España 5 puntos, mientras que sus 10 y 12 puntos van para Malta y Austria, que se afianza en la primera posición.

23:56. Francia da 6 puntos a España, y 10 puntos para Austria que se coloca de primera y 12 para Armenia, que pasa a ser tercera.

23:55. Malta da 10 puntos a Austria, que se coloca tercera y 12 puntos para Italia.

23:54. Holanda regala 12 puntos a Austria.

23:53. Rusia da sus 12 puntos a Teo, de Bielorrusia.

23:53. Va ganando Hungría.

23:52. Rumanía 10 puntos para Hungría y 12 para Suiza, además de 5 puntos para España.

23:50 Armenia consigue 10 puntos y Hungría gana 12 de Montenegro.

23:49. Dinamarca, los anfitriones, dan sus 10 puntos a Holanda, mientras que los 12 van para Suecia.

23:49. San Marino da sus 12 puntos a Azerbaijan.

23:48. España recibe 12 puntos de Albania. Enhorabuena a Ruth Lorenzo.

23:47. Albania da sus 10 puntos a Italia y los 12 a España.

23:47. Polonia da los 10untos a Suiza y 12 puntos a Holanda.

23:46. Rusia sigue a la cabeza.

23:46. Grecia da sus 10 puntos a Rusia y los 12 a Austria.

23:45. Rusia a la cabeza tras la primera votación.

23:45. Azerbaijan da los 10 puntos a Ucrania y los 12 a Rusia.

23:44. Empieza las votaciones. El primero Azerbaijan.

23:40. Los participantes se unen en el escenario a Emmelie De Forest con las banderas de sus países.

23:36. Sale a actuar Emmelie De Forest, cantando Only Teardrops.

23:27. Si alguien se ha perdido la actuación de Ruth Lorenzo, ya está disponible en la página de Fórmula TV.

23:26. Fin de las votaciones.

23:19. La representante de Dinamarca en Eurojunior para este noviembre canta a capella.

23:18. Mientras, Pilou Asbæk parece un poco confuso con una foto del dirigente de Corea del Sur.

23:16. La representante española parece estar nerviosa por twitter: "Ahahjainshakwksnwkajqnvqhanaajsbaakabahqjanaj spasing!!!!! Ahhhghhhggg"

23:14. Los presentadores también cantan, y uno de ellos, Nikolaj Koppel, acompaña con el piano.

23:12. Para dar más tiempo a las votaciones una actuación de altura: subidos en escaleras unos artistas cantan el Himno de la Alegría.

23:10. Emmelie De Forest, la ganadora del año pasado, a punto de salir al escenario. (Foto: Twitter Emmelie De Forest)

23:07. Toda Europa votando por sus canciones favoritas. En breves minutos cada país dará su puntuación.

23:06. Resumen de las canciones con la votación abierta.

22:57. Llegamos a la última interpretación de la noche, la de Reino Unido. Molly lucha con Children of the Universe por mantener el listón que dejó el año pasado Bonnie Tyler.

22:54. San Marino llega por primera vez a una final de Eurovision con Valentina Monetta que canta Maybe.

22:48. La balada Calm After The Storm del dúo The Common Linnets por Holanda. El escenario se transforma en una carretera en movimiento.

22:46. Dato curioso de Ruth Lorenzo y Basim: ambos alcanzaron la fama en el programa Factor X, aunque en las ediciones de diferentes países.

22:45. Y aquí los anfitriones, Dinamarca, con la bailable canción Cliche Love Song de Basim.

22:41. El grupo Firelight con su canción de estilo country y folk, Coming Home, en nombre de Malta.

22:38. András Kállay-Saunders canta Running, en representación de Hungría con una pareja de bailarines de acompañamiento.

22:35. Suiza envía al sonriente Sebalter con sus silvidos en Hunter of Stars.

22:32. La murciana impresiona en Copenhague con su potente voz.

22:29. Ánimo a la representante española con Dancing In The Rain.

22:28. Le toca el turno a España, con Ruth Lorenzo.

22:26. Los finlandeses Softengine, grupo de pop-rock, cantan Something Better engalanados de plateado.

22:22. Round and Round de Tinkara Kovač representan a Eslovenia. La cantante va equipada al escenario con su flauta travesera y despierta un ciclón en el suelo del escenario.

22:17. La mia Città de Emma es la apuesta de Italia. Ella y los músicos que la acompañan se engalanan con coronas de olivo doradas.

22:14. Las hermanas Tolmachevy, ganadoras de Eurojunior en 2007 salen unidas de sus largas coletas en un balancín con la canción Shine, en represantación de Rusia.

22:10. Francia anima este año el escenario con Moustache, interpretada por TWIN TWIN. El cantante del grupo lleva un tupé que no tiene nada que envidiar al de los hermanos Jedward en 2011.

22:07. Cinco grupos más y le tocará el turno a España.

22:06. Suecia con Undo, interpretada por Sanna Nielsen, que ha bajado del primer al segundo puesto en las casas de apuestas durante la gala.

22:04. Las rusas ya están preparadas, pero antes va Suecia y Francia (Foto: twitter oficial Eurovision).

22:01. Austria llega al primer puesto de las casas de apuestas, mientras Armenia baja al quinto puesto.

22:00. Llegamos a la primera hora de la gala con la actuación de Elaiza por Alemania, con una canción indie Is it right.

21:55. Conchita Wurst en nombre de Austria, sale al escenario con su emotiva Rise Like A Phoenix. Este país se encuentra segundo en las apuestas.

21:52. Grecia pone al público en pie con su tema discotequero Rise Up, de Freaky Fortune feat. RiskyKidd. Para dejar claro el objetivo de su canción acaban la actuación saltando en un a cama elástica.

21:46. Las polémicas chicas polacas salen al escenario. El grupo Donatan & Cleo sale al escenario para interpretar My SÅ‚owianie - We Are Slavic, mientras dos chicas exhuberantes lavando la ropa y haciendo mantequilla.

21:44. Montenegro, con una patinadora dando color al escenario y con el cantante Sergej Ćetković, interpreta la canción Moj Svijet.

21:39. Armenia, con Not Alone de Aram MP3, la canción que fue número uno en las apuestas durante días, para acabar en el cuarto puesto. La canción ha llamado la atención por sus toques de Dubstep.

21:34. La actuación de la canción Miracle interpretada por Paula Seling & OVI sorprende con un truco de magia en el escenario. Esta pareja representa a Rumanía.

21:30. Carl Espen en nombre de Noruega interpreta una balada acompañada de piano, Silent Storm.

21:28: Pollapönk con la animada canción No Prejudice, y su colorido atuendo sale al escenario para representar a Islandia. Este grupo se caracteriza por las letras de sus canciones orientadas al disfrute de niños y adultos.

21:24: Azerbaijan, país ganador en 2011, apuesta por una balada de la cantante Dilara Kazimova, Start A Fire. La acompaña una acróbata realizando ejercicios en el aire.

21:20. Teo, de Bielorrusia con cuatro hombres trajeados haciéndole los coros interpreta Cheesecake. Se echan en falta las maracas que le acompañaban en el vídeo. Este cantante ha sido comparado con Robin Thicke debido a la similitud del vídeo con el de Blurred Lines.

21:14. Mariya Yaremchuk sale al escenario para interpretar Tick-Tock en representación de Ucrania acompañada de un acróbata en una ruedo gigante.

21:10. Los presentadores, Nikolaj Koppel, Pilou Asbæk y Lise Rønne, salen al escenario entre efectos de pirotecnia.

21:07. Presentación de los concursantes, que pasan por el escenario para saludar al público

21:04. Las banderas de cada país en el enorme escenario con forma de cubo.

21:02. Empezamos con el vídeo introductorio en el que aparece Emmelie De Forest, la ganadora de la pasada edición.

21:00. Empieza la 59ª edición del Festival de Eurovisión.

20:57. Los artistas de camino al escenario (Foto: twitter Eurovisión)

20:55. Holanda tercera en las apuestas, con The Common Linnets, Calm After The Storm.

20:50. Tan sólo quedan 10 minutos para el comienzo de la gala y #Eurovisión es Trending Topic mundial.

20:45. La canción más polémica del festival, debido a las mujeres bien dotadas que aparecen en su vídeo: My Slowianie - We Are Slavic, del grupo Donatan & Cleo, representando a Polonia.

20:42. Desde el twitter oficial del festival informan que los primeros artistas ya están esperando para salir a escena.

20:35. Conchita Wurst, de Austria, el país que sigue a Suecia en las casas de apuestas, interpretará Rise Like a Phoenix.

20:30. Irlanda, Francia y Reino unido los países que más veces han ganado Eurovisión, con 7, 6 y 5 victorias cada uno de los países. Irlanda no podrá llegar este año a los 8, ya que no ha conseguido clasificarse para la final.

20:25. Desde la página web eurovision.tv comentan que llueve en Copenhague. La canción de Ruth Lorenzo no podría ser más apropiada.

20:14. Ruth Lorenzo habla con Rosa López y Daniel Diges, antiguos representantes españoles en eurovisión, en el programa de TVE, Destino Copenhague.

20:00. Otra de las canciones más populares entre el público es la del país ganador de la edición pasada, Dinamarca, interpretada por Anis Basim Moujahid, que tocará de número 23:

19:56. Suecia es la líder actual de las casas de apuestas con la canción Undo de Sanna Nielsen, que tocará de número 13:

19:50. Para los que aún no han escuchado la canción de Ruth Lorenzo, la candidata española, se puede ver a continuación.

19:45. Este trofeo, diseñado por Kjell Engman, será el que se llevará a casa el ganador de esta noche. (Foto: eurovision.tv)

19:30. Tan solo queda hora y media para que dé comienzo la gala de Eurovisión de este año. Desde Vavel os contaremos cada detalle. Toda la información de cada una de las candidaturas puede consultarse aquí.

19:23. La gala será presentada por el músico y periodista Nikolaj Koppel, el actor Pilou Asbæk y por la periodista y presentadora Lise Rønne. Los tres han sido los encargados de presentar también las dos semifinales de los pasados días 6 y 7 de mayo.

19:17. El orden de votación de los 37 países ha sido revelado y se puede comprobar en la página web oficial de Eurovision. El primer y último país que votarán serán Azerbaijan y Eslovenia respectivamente, mientras que España será el país número 31 en votar. La encargada de comunicar los votos de los españoles en Eurovisión será la presentadora Carolina Casado.

19:13. Las dos semifinales han tenido lugar el 6 y 8 de mayo y en ellas se han quedado sin poder participar en la gran final 11 países, como Portugal, Bélgica o Irlanda entre otros. El lema oficial de la edición de este año es Join Us (Únete a nosotros).

19:08. España participa en la segunda mitad del festival, según se decidió en un sorteo después de una conferencia de prensa, de número 19. En esa misma conferencia, Ruth Lorenzo comentó el significado de la canción Dancing in the Rain, una metáfora de los momentos "en los que pides luz pero la vida solo te manda lluvia", y en los que ella decide bailar.

19:05. El primer país en participar, de los 26 que participan en la gran final, será Ucrania, con la cantante Mariya Yaremchuk que interpretará la canción Tik Tok, mientras que el último país será Reino Unido, con la canción Children of the Universe interpretada por Molly Smitten-Downes.

19:02. El evento será retransmitido por los 26 canales de cada uno de los finalistas, y el jurado y los televidentes de los 37 países participantes se encargarán de las votaciones. Las votaciones darán comienzo al finalizar las actuaciones de todos los países.

18:50. Las fluctuaciones de los últimos días en las casas de apuestas han provocado que esta sea la edición de Eurovisión más abierta, al contrario que el año pasado, que la ganadora fue la que llevaba semanas siendo favorita, Emmelie De Forest con su Only Teardrops.

18:55. Suecia, Autria y Holanda lideran con el primer, segundo y tercer puesto cada una en las casas de apuestas, mientras que Armenia, líder hasta hace unos días, se queda con la cuarta posición. España se encuentra en el décimo puesto de las apuestas.

18:40. ¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! A partir de las 21:00 horas dará comienzo en el increíble escenario del B&W Hallerne de Copenhague la 59ª edición del Festival de Eurovisión. Este año España será representada por la cantante murciana Ruth Lorenzo, que interpretará Dancing In The Rain, en la final más abierta del Festival de Eurovisión.