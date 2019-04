Bandas sonoras de nuestra vida: 'Titanic'

En 1997, el transatlántico más famoso del mundo zarpaba de nuevo con destino a las salas de medio mundo. James Cameron y su Titanic revolucionaron la taquilla, creando un universo cinematográfico que perduraría hasta la actualidad. Uno de los elementos de este cosmo es su célebre banda sonora. La música creada por James Horner, al igual que su película madre, rompió todos los récords de la época.

Prueba de ello: dos premios Oscar (mejor banda sonora y mejor canción original para My Heart Will Go On), más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, número uno en las listas de venta americana durante 16 semanas y líder de venta en otros países como Reino Unido, Alemania, Francia o Australia. Pero, ¿qué tiene la banda sonora de Titanic que a todos enamora?

Titanic. Su primer pensamiento fue para la cantante Enya. No obstante, cuando ésta rechazo la petición del cineasta de Terminator, Horner decidió proponerse para el puesto. Y eso que su relación con Cameron era, cuando menos, distante tras la polémica que ambos habían protagonizado durante el rodaje de Alien (se dice que el realizador exigió a Horner tener la bso de la película en un tiempo récord, hecho que molestó al compositor).

"Me encantaba la historia, así que en pocas palabras le supliqué que me diera el trabajo", bromeó en su momento uno de los músicos más solicitados de los años noventa y epicentro de todos los elogios de la industria gracias a su trabajo en Braveheart (1995).

James Horner ya había encandilado al público con la bso de "Braveheart"

Así, con una pequeña maqueta sobre la mesa de James Cameron, se inició una de las relaciones profesionales más fructíferas del séptimo arte. En esta ocasión, para la musicalidad de Titanic, Horner recurrió a la orquestación clásica con tonos de sintetizador y coros, con pequeñas pinceladas de una voz "inolvidable", como tiempo después se le conocería a la soprano noruega Sissel Kyrkjebo. Su tono fue cómplice de los acordes más trágicos y también de los más bellos que recogía la banda sonora; aquellos que reflejaban el amor eterno de Jack y Rose, los dos protagonistas de la película y que, para Cameron, debían ser inspiración de las notas que componían el pentagrama de su música.

No obstante, la diferencia de clases o la majestuosidad del transatlántico también fue llevado con maestría por Horner a través de otros estilos menos instrumentales. Así, recurrió con acierto a la música celta con toques irlandeses (recordar que Titanic se construyó en la ciudad norilandesa de Belfast) para emular la musicalidad de los pasajeros de tercera clase o piezas de música clásica para indicarnos que nos encontrábamos en territorio de primera clase.

Pistas compuestas por James Horner (podéis escucharlas aquí):

1. «Never an Absolution» 3:03

2. «Distant Memories» 2:23

3. «Southampton» 4:01

4. «Rose» 2:52

5. «Leaving Port» 3:26

6. «Take Her to Sea, Mr. Murdoch» 4:31

7. «Hard to Starboard» 6:52

8. «Unable to Stay, Unwilling to Leave» 3:56

9. «The Sinking» 5:05

10. «Death of Titanic» 8:26

11. «A Promise Kept» 6:02

12. «A Life So Changed» 2:13

13. «An Ocean of Memories» 7:57

14. «My Heart Will Go On» (letra escrita por Will Jennings e interpretación por Céline Dion) 5:11

15. «Hymn to the Sea»

"My heart will go on", su mayor estandarte

Pero como toda película, los títulos de créditos necesitaba de una canción explosiva, que pusiera la guinda a un pastel musical de ensueño. Horner tenía claro que quería una canción con letra y así se lo hizo saber a Cameron. Éste, en cambio, se negó en rotundo a la petición alegando que su utilización solo impregnaría aún más de comercialidad un proyecto ya de por sí mercantilizado por el apadrinaje de los gigantes Paramount y 20th Century Fox.

A espaldas de James Cameron, James Horner pidió a su gran amgio Will Jennings que compusiera una letra para My Heart Will Go On, canción que presentó en Las Vegas a la cantante Celine Dion. La canadiense cayó rendida antes sus encantos (aún no sabía que dicha canción se convertiría en su buque insignia). Ahora solo necesitaban el momento adecuado para presentárselo a Cameron.

Como cabría de esperar, el compositor eligió un momento en el que Cameron se encontraba radiante. La razón: había conseguido terminar unos efectos especiales imprescindibles para la película. Con el buen humor reinando en el ambiente, Horner le puso sobre la mesa la canción y, lejos de rechazarla, el realizador se enamoró de ella para siempre.

Así, con My Heart Will Go On como estandarte, la banda sonora de Titanic fue lanzada al mercado el 18 de noviembre de 1997 por Sony, tan solo un mes antes del estreno en salas de la película. El disco fue todo un éxito. Número uno en numerosos países, entre ellos, Estados Unidos, auguraban triunfo también para la película, que posteriormente se convertiría en la película más taquillera de la historia (título que ha revalidado hasta la llegada de su hermano menor, Avatar, donde precisamente James Horner vuelve a prestar su talento al servicio de una historia de James Cameron).

Will Jennings se encargó de la letra de "My heart will go on"

Poco tiempo después de su llegada a las tiendas, la música de Titanic levantó dos premios Oscar de la Academia de Hollwyood. Con el respaldo comercial que siempre otorga tener en casa dos estatuillas doradas, Sony sacó al mercado una reedición del álbum con nuevos arreglos y algunos temas adicionales. Titulado Back to Titanic y lanzado al mercado en agosto de 1998, coincidiendo con el estreno en el mercado doméstico de la película, el álbum incluía temas como Nearer my god to thee, melodía que algunos supervivientes de la catástrofe aseguraron haber escuchado entonar a la orquesta minutos antes del hundimiento.

Hoy, más de dos décadas después de escuchar por primera vez las hermosas melodías de su banda sonora, Titanic y su música siguen enamorando a generaciones de espectadores. ¿La clave de su éxito? "La música de Titanic está indisolublemente vinculada al éxito de la película. Es el latido emocional de la película", afirmó en su día el productor de la película, Jon Landau.

Palabras que resumen las razones que han llevado a estas piezas creadas por James Horner a navegar para siempre en el recuerdo de los amantes del séptimo arte; a ser banda sonora de nuestra vida.