5 Seconds of Summer, a por el primer disco

El 27 de junio es la fecha elegida para que la mayoría de paísesn tenga por fin en sus manos 5 Seconds of Summer, el primer disco de la banda homónima. Sin embargo, en España habrá que esperar hasta el 30. Para los más impacientes, el disco ya se podía pedir por adelantado desde el 14 de mayo. Las fechas completas pueden consultarse aquí.

Hace unos meses este grupo llegaba de las antípodas pisando fuerte y prometía dar mucho que hablar. No era un error, pues en cuanto sacaron en febrero su primer single oficial, She looks so Perfect, enseguida obtuvo millones de visitas, y alcanzó el número uno en Australia, Irlanda, Reino Unido, Escocia, y Nueva Zelanda. En España quedaron en el nada despreciable 5º puesto de la lista.

She looks so Perfect también fue el título de su anterior EP, que sacaron con canciones como The only Reason, o What I like about You. Todavía no se sabe con certeza si tanto estas como las canciones de su antiguo EP, Somewhere New, estarán en el disco de estudio. Es posible que los australianos sorprendan con varios temas nuevos.

Tras el boom inicial que supuso el anuncio del nuevo disco, con el hashtag #Finally5sosAlbum los chicos lanzaron otra gran noticia: segundo sencillo y segundo videoclip oficial. La canción elegida es Don’t Stop, y el pasado lunes se publicó el divertido vídeo en el que Ashton, Calum, Luke y Michael se disfrazan de superhéroes para luchar contra las injusticias de una manera un tanto cómica. Es una canción fresca y llamativa en la que los jóvenes muestran su faceta más entretenida.

Hace poco más de un mes, los australianos hicieron la frenética gira #5countries5days, en la que visitaron cinco países europeos y dieron un concierto acústico y gratuito en cada uno de ellos. Los afortunados fueron Suecia, Italia, Francia, Alemania, y por último España, donde fueron recibidos por una muchedumbre que no esperaban. Cuando volvieron a su país, se embarcaron en la gira There’s no Place like Home Tour, que disfrutaron como niños por la gran aceptación que cada vez más tienen en Australia y Nueva Zelanda. Próximamente, los chicos darán conciertos por Gran Bretaña e Irlanda y vendrán a visitar España como teloneros de One Direction los días 8, 10 y 11 de julio, primero en Barcelona, y los dos últimos días en Madrid.

El fenómeno de la 5sosfam no ha hecho más que empezar.