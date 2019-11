La verdadera triunfadora de Eurovisión

Por todos es sabido que la ganadora de la LIX edición del Festival de Eurovisión celebrada el pasado 10 de mayo en Copenhague fue la transexual austriaca Conchita Wurst, la cual se ha convertido en un personaje de fama mundial tras dicha victoria. Pero esto es únicamente lo que ha sucedido sobre el escenario del B&W Hallerne Arena de la capital danesa, pues realmente la canción que ha hecho mella en los eurofans y el público en general ha sido la canción de Países Bajos Calm after the storm, interpretada por el dúo The Common Linnets formado por Ilse y Waylon, una canción de corte country cuya base bien podría recordarnos muchas otras de The Police, según muchos melómanos.

Este tema, que fue primero en su semifinal y segundo en la gran final quedándose a 52 puntos de la ganadora, ha sido un gran éxito de ventas tras la conclusión del concurso musical, llegando a sobrepasar en las listas a la mismísima vencedora, Conchita Wurst, y Rise like a phoenix y a la representante española Ruth Lorenzo con su Dancing in the rain. Cabe destacar que dicha canción no estaba entre las favoritas antes del festival pero desde su aparición el día 6 de mayo en la primera gala hasta hoy día ha causado sensación, convirtiéndose de esta forma en una de las canciones no ganadoras más vendidas de la historia del festival en nuestro país, al igual que lo fue en su día el famoso Nel blu, dipinto di blu, de Domenico Modugno.

Pero no sólo ha sido en España donde esta canción ha causado un gran impacto entre el público, también lo ha hecho en países como Reino Unido, donde es novena en las listas; en Irlanda ocupa el cuarto lugar; en Alemania el tercero; en Dinamarca el segundo y en Bélgica es número uno indiscutible.

Dicho esto, una pregunta podría ser planteada: ¿es Conchita Wurst una justa vencedora de Eurovisión? ¿Tiene algo que ver en el triunfo el personaje propiamente dicho, más allá de lo musical? La respuesta sería sí, pues si nos ceñimos a lo que las listas de éxitos dicen, el tema Calm after the storm sería el ganador de la última edición del certamen debido a la impresionante acogida que ha tenido.