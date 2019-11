Nuevas confirmaciones en el Low Fesitval 2014

Siete nombres han sido revelados en las redes sociales del Low Festival 2014, MØ, The Suicide of Western Culture, Jack Knife, Empty Bottles, Modelo de Respuesta Polar, BFlecha y Alizzz son los últimos y definitivos confirmados por la organización para su quinta edición. El festival tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de julio en la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm.

Karen Marie Ørsted, artísticamente conocida como MØ es una joven danesa de 23 años que mediante la red ha conseguido hacerse un hueco en la industria y llamar la atención de discográficas de renombre como Sony, con la que ya tiene firmado un contrato. Presentará su nuevo disco que presentó hace unos meses, No Mythologies To Follow que incluye temas como Pilgrim o Don’t Wanna Dance. Por otra parte el duo catalán The Suicide of Western Culture que tiene en su haber dos discos el último de ellos Hope Only Brings Pain. El grupo madrileño Jack Knife, que se define a sí mismo como un grupo Indie Rock, lleva forjándose desde 2009 y poco a poco crecen y se han convertido en uno de los grupos revelación del pasado 2013. Los alicantinos Empty Bottles, Modelo de Respuesta Polar, BFecha bajo este nombre se encuentra la Dj y compositora Belen Vidal que acaba de sacar a la luz βeta su último trabajo y Alizzz completan las confirmaciones. Estos dos últimos actuaran en la iniciativa de Red Bull Music Academy de impulsar nuevos grupos nacionales y actuaran en el escenario Jägermeister.

Todos ellos se suman a los ya confirmados Massive Attack, Kaiser Chiefs, Editors, The Horrors, Palma Violets, Vetusta Morla, Love Of Lesbian y The Hives entre muchos otros. Con estos siete suman 80 artistas que sin duda harán bailar y disfrutar a todos los asistentes al festival. Para más información: ww.lowfestival.es