Fotos e Imágenes del Concierto de ESTOPA en el Palacio de la Opera (A Coruña)

Empezaron puntuales, apagando de repente las luces y de la oscuridad surgieron con uno de sus primeros temas “Tu Calorro”, y como no, con la mítica frase de “ESTO ES ESTOPA”

Después de un par de temas se presentaron y comentaron:

- "Que raro nosotros actuando en un teatro, ¿Verdad? La verdad que sí, pero es que este es un concierto diferente al resto para que podáis ver la raíz de como surgen nuestras canciones, no más que dos cabezas, dos guitarras, dos hermanos, cuatro piernas y extremidades varias".

Enseñaron el escenario, que estaba compuesto por una fachada de un edificio como si estuvieran en Cornellà su barrio de toda la vida, ropa colgada, un bar y algún que otro objeto que recordaba los 15 años que llevan de carrera.

También unos búhos que tuvieron en su casa toda la vida, comprados por su madre y que realmente les parecían feos, bromeaban diciendo:

- “No sabemos que le dio a nuestra madre por comprarlos, pero los hemos traído porque creemos que nos han dado suerte en todos estos años”

Entre broma y broma David argumento que él se quería parecer a uno, ya que los búhos no hablan y ven muy bien porque él, en cambio, no para de hablar y no ve nada.

Siguieron tocando sus canciones más sonadas hasta la fecha, desde: "Me falta el aliento", pasando por "Ojitos rojos", "Ya no me acuerdo", hasta su nuevo single, "Cuando tu te vas."

Entre tema y tema siempre había tiempo para contar anécdotas, beber unas cervezas y subir a personas del público al escenario de diversas formas. (inédito en sus conciertos)

Primera, jugando al AZAR con la melodía de la canción pesadillas, de pronto salieron unos focos que iluminaba a una persona en concreto del publico así hasta a tres personas. La prueba que tenían que hacer era tocar la canción pesadilla con instrumentos de música de juguete.

Segunda, utilizando una espiral y un frisby.Subieron dos chicos y les mandaron mirar la gran espiral y después mientras los hermanos Muñoz tocaban ellos tenían que coincidir en una canción.

Después del descanso, una chica fue la afortunada de poder subir, pero esta vez era al revés era ella la que escogía la canción y tenía que cantar mientras ellos la acompañaban con las guitarras.

Hubo algún recordatorio de cómo está la sociedad hoy en día, comentando que la gente que no tiene trabajo, no es porque no busquen, sino porque no hay y no por ello se esfuerzan menos.

Pusieron punto final al concierto con la canción "como Camarón" y se acercaron a saludar y firmar a los fans.