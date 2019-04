Momento musical: 'Grease' (1978)

Hay grandes películas, como Cantando bajo la lluvia (1952), West Side Story (1961) o Sonrisas y lágrimas (1965), que han marcado el panorama musical de la historia del cine. Este género ha ido reinventándose una y otra vez. Desde los musicales que hicieron famosa la pareja de Fred Astaire y Ginger Rogers hasta las americanadas como High School Musical han cambiado muchas cosas, pero, claro está, todas seguirán teniendo algo en común: los grandes números musicales que aparecen irrumpiendo en la trama y que introducen al público de lleno en la historia. Aquí el espectador es uno más del reparto que, emocionado, sobrecogido o enloquecido por la canción y la coreografía, se unirá al número musical sin poder evitarlo.

En cuanto a este género hay una cosa indudable: o te gustan mucho o no te gustan nada. Es un género de 'todo o nada', no suele haber medias tintas. Hay personas que no admite esa interrupción de los números en la historia porque les distrae de la historia principal. A otros es precisamente esto lo que les hace engancharse más y más a la película (durante su desarrollo y también después). En este apartado, como podréis adivinar, nos encantan y estrenamos la sección con un clásico entre los musicales: Grease.

Grease (Brillantina) es una película de 1978 ambientada en los años 50 y dirigida por Randal Kleiser. El guion, de Jim Jacobs y Warren Casey, está adaptado del musical original, que se representó por primera vez en Chicago en 1971. La música corre a cargo de John Farrar y Barry Gibb (de los Bee Gees).

La trama es sencilla: Sandy Olsson (Olivia Newton-John) y Danny Zuko (John Travolta), dos adolescentes, viven una intensa historia de amor de verano. Éstos volverán a encontrarse cuando comienza el curso puesto que Sandy se matricula en el mismo instituto que Danny, sin saberlo. Ambos protagonistas son totalmente opuestos: ella es una inocente australiana que se muda a EEUU y él un rebelde, líder de la pandilla T-Birds (Thunder Birds) junto a su amigo Kenickie. Su encuentro no será como Sandy esperaba y tendrá que hacer un duro esfuerzo para adaptarse al instituto Rydell, ayudándose de Frenchy, Rizzo y el resto de las Pink Ladies.

Aquí dejamos el Top 3 de Grease (la elección ha sido dura).

Summer Nights

En esta primera canción del film (tras los geniales créditos iniciales), Sandy y Danny cuentan, paralelamente, su amor de verano a sus respectivos amigos/as (cada uno a su manera). Con ella, no solo nos presentan la historia inicial de los protagonistas, sino al resto de personajes secundarios que conoceremos mejor a lo largo del film.

Summer loving had me a blast ohh yeah

Summer loving happened so fast

I met a girl crazy for me

Met a boy cute as can be

Greased Lightning

En esta ocasión, la canción pertenece a los chicos, a los Thunder Birds. Kenickie se ha comprado un coche que está echo chatarra y el grupo de amigos se dispone a arreglarlo y a dejarlo como nuevo para la carrera contra los Escorpiones.

Why, this car could be systematic,

hydromatic, ultramatic

Why, it could be greased lightning



You're The One That I Want + We Go Together

Este doblete de canciones final ponen el broche de oro de la película: primero, el reencuentro de Danny con una Sandy muy cambiada; después, la despedida de todos los amigos al acabar la etapa en el instituto.