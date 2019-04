Avicii agota los cartuchos de 'True'

True continúa brindando formidables sorpresas para los amantes tanto de la música house como electrónica. Lay me Down ha sido el afortunado. El quinto single del sueco no se ha hecho más de rogar y sobre el escenario del Tele2 Arena en Estocolmo se ha filmado el vídeo que acompañará el largo recorrido que le espera al tema.

El rey de Spotify, que suma más de 240 millones de reproducciones únicamente con su éxito de ventas Wake me Up, convirtiéndose en la canción más reproducida en la plataforma musical, desea firmar un nuevo hit. Una vez más no está solo. Lay Me Down ha contando con el apoyo vocal del cantante Adam Lambert que, por primera vez, lo vemos sumarse a este tipo de producciones musicales de la mano de Avicii.

Junto a Wake Me Up, You Make Me, Hey Brother y Addicted to You, Lay Me Down puede cerrar un impecable álbum debut que todavía permanece en su estela de éxitos con la inmensa gira mundial que ya ha llevado al sueco por todas las partes del globo. España podrá contar con la primera visita en exclusiva de Avicii dentro de su True Tour el próximo. Estas fechas se centrarán en la capital veraniega española, Ibiza, durante el 27 de julio y el 3, 10, 17 y 31 de agosto. Asimismo, recientemente el DJ ha confirmado que el primer paso en tierra española será en Cataluña el 26 de julio para formar parte del cartel de excepción con el que gozará la primera edición del Barcelona Beach Festival (BBF).

Ni un solo segundo de descanso se ha tomado el número seis del mundo, quien también aprovecha para explotar al máximo su otra faceta, la de productor. A Sky Full of Stars, la nueva carta de presentación de Coldplay, ha sido producida por este sueco de tan solo 24 años que ya ha escalado hasta las diez primeras posiciones de Billboard. Avicii además se suma a Santana, Wyclef y Alexandre Pire para componer el tema que sonará el cada día más cerca 13 de julio en Río de Janeiro, Dar Um Jeito (We Will Find A Way). Este nuevo tema será la guinda de la final del Mundial de Fútbol de Brasil en una ceremonia de clausura que, hace cuatro años, tenía color rojo.