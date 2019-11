Así dio fin Justin Timberlake al Rock in Rio Lisboa 2014

Ya que este año por cuestiones económicas no se celebrará el Rock in Rio en Madrid, disfrutar del de Lisboa no viene nada mal.

El pasado 1 de julio Justin Timberlake llegaba por primera vez a tierras portuguesas para alzarse en el escenario del festival del Rock y deleitar así a las más de 70.000 personas que se encontraban a sus pies. Muchas de ellas llevaban haciendo cola desde tempranas horas en la mañana. Timberlake decidió que Lisboa se incluyese en uno de los 130 conciertos que han tenido y tendrán lugar como parte de su The 20/20 Experience World Tour.

El cantante, compositor, bailarín, actor y ex-intengrante la banda juvenil N'Sync no defraudó anoche a los miles de fans que se agrupaban en el Parque Bela Vista para conseguir verle en directo. Con un traje negro, deportivas blancas y su particular bombín con clavel rojo incluido Justin saltó al escenario dispuesto a darlo todo.

Con una simple y elegante puesta en escena, el cantante, acompañado de más de una decena de músicos, coristas y bailarines, animó, cantó y emocionó a los asistentes. Tampoco quiso perder la ocasión de rendir tributo a los dos grandes cantantes por excelencia, Elvis Presley —con su famoso Heartbreak Hotel— y Michael Jackson —y su Human Nature—con quien recientemente ha sacado dueto.

Timberlake volvió a sus inicios con éxitos de sus dos primeros álbumes: Justified (2002) y Future Sex/Love Sounds (2006), a la vez que no dudó en desglosar sus dos últimos albumes, unidos en el recopilatorio The 20/20 Experience: The Complete Experience (2013).

Cantando 23 canciones, entre las que destacan éxitos como Suit & Tie, What Goes Around Comes Back Around o My Love, coreadas en todo momento por los allí presentes, el americano consiguió dejar a todos con ganas de mucho más.

Con gran presencia en el escenario, Justin Timberlake puso fin al encuentro a la 1:42 de la madrugada, tras dos horas de concierto, con su exito Mirrors con el que unió al unísono a todos los asistentes que consiguieron que ni su propia voz se escuchase.

Antes de Timberlake, la británica Jessie J, quien el sábado estuvo en Madrid, apareció flamante en el escenario con un vestido blanco corto, plataformas altas y labios pintados de fucsia, y no dejó de bailar y animar al público en una hora y media de concierto. La cantante repasó su último disco Alive a la vez que cantó exitos del anterior.

Tras triunfar en los pasados premios Billboard, comprobado queda como la fama de Justin Timberlake sigue en aumento, y eso pudo constatarse con un Parque Bela Vista prácticamente lleno. Aunque el Rock in Rio no podrá ser visto en Lisboa hasta el 2016 y en España hasta una fecha indeterminada, los fans esperan no tener que aguardar mucho para poder disfrutar del cantante americano en España. Por el momento, tendrán que conformarse con revivir los momentos de ayer.

Aquí se puede disfrutar de su actuación completa: