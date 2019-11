POPfiction: 'House of Cards', razones para ver la tercera temporada

Imagina una serie que en su segunda temporada, la emisora cuelga los 13 episodios de golpe para que los puedas ver cuando quieras y como resultado, miles de espectadores se chupan las 13 horas del tirón porque no pueden apartar sus ojos de la pantalla. Hablamos como no, de la cada vez más impactante House of Cards.

Puede que no sea la número uno, pero si no tienes esta serie en tu TOP10 particular, solo puede haber una razón, porque aún no la has visto. Y es que lo que está consiguiendo House of Cards en tan poco tiempo no tiene nombre: por donde pasa arrasa acumulando nominaciones, premios y seguidores fieles como lazarillos. La historia, en realidad un remake de una serie británica de los noventa, sigue las andanzas del congresista Francis Underwood y su esposa Claire en el maléfico plan de convertirse a toda costa en los seres más poderosos del mundo libre.

Su protagonista Frank, interpretado por un fascinante Kevin Spacey, utiliza a menudo el recurso de hablar a cámara y de esta forma te convierte en cómplice de sus fechorías, toda una experiencia para el espectador. La serie no se puede considerar perfecta debido a algunos giros del guion ligeramente fantasiosos, pero una puesta en escena de casi 100 millones de dólares compensan cualquier pequeña licencia.

Por otro lado, al igual que ocurre con Juego de Tronos, en este “Juego de Naipes”, la trama involucra a una pequeña multitud de personajes, por lo que, tomar alguna nota mientras la ves, quizá no sea una mala idea. En cualquier caso y como era de esperar Netflix ya anunció que habrá una merecida tercera temporada, cuya producción ya está en marcha y cuyo estreno muy a nuestro pesar, quizá se demore más allá de la fecha esperada de febrero de 2015, debido por lo visto a pequeños problemas burocráticos. Ésta es la recomendación de nuestra sección Seriephilia para esta semana: House of Cards. Si no la has visto aún... ¡te estás perdiendo mucho!

