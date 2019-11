Morrissey y Pamela Anderson, juntos en 'Earth Is the Loneliest Planet'

El 15 de julio saldrá a la venta lo nuevo del ex de los Smiths, un álbum bajo el título de World Peace Is None of Your Business, del que ya se conocen tres adelantos. Disco muy esperado por los fans del polémico cantante, ya que desde su álbum Years of Refusal en 2009, no saca material. El nuevo disco está conformado por 12 temas en su versión básica y 18 en la versión especial. Algunos de los títulos de estos temas ya se conocen. El nuevo disco de Morrissey saldrá a la venta el próximo 15 de julio, e incluirá temas como Neal Cassady Drops Dead, Istanbul, I'm Not a Man, The Bullfighter Dies, Kiss Me a Lot, Smiler With Knife y Kick the Bride Down the Aisle entre otros.

El vídeo promocional de Earth Is the Loneliest Planet lo protagonizan el propio Morrissey y la actriz y ex chica Playboy Pamela Anderson. Ambos se encuentran en la azotea de Capitol Records, situada en la ciudad de Los Ángeles, durante el atardecer, en voz en off se oye la voz del cantante recitando la letra del tema Earth Is the Loneliest Planet. Este vídeo repite la dinámica de Istanbul, la anterior canción promocionada por Morrissey del nuevo disco World Peace Is None of Your Business, donde compartió protagonismo esta vez con Nancy Sinatra, hija del cantante Frank Sinatra. Tan solo cincuenta y nueve minutos que dejan con ganas de más a los fans del cantante británico. A los dos personajes del vídeo les une la pasión por los animales y que ambos son embajadores de PETA, la asociación mundial en contra del maltrato animal.

Morrissey tuvo que cancelar un concierto en Atlanta esta semana debido a problemas de salud. Estos problemas de salud llevan atormentando al cantante desde 2012, que a pesar de su débil estado sigue ofreciendo giras en todo el mundo.

A continuación, el vídeo promocional de Earth Is the Loneliest Planet con Pamela Anderson: