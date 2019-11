La reedición de Native de OneRepublic se presenta con 'Love Runs out'

Ya han pasado tres meses desde que Native ha cumplido un año de vida, aunque OneRepublic no ha echado todavía el cierre sobre su tercera obra. Ahora, le ha llegado el momento a Love Runs out para terminar con una nueva etapa en la vida de la banda. Este nuevo tema incluido en la reedición de Native se verá acompañado de otros nuevos como Life in Color o el exitoso remix de If I Lose Myself.

El vídeo de este cuarto single ha contado con inspiración africana combinada con danzas, solos de piano y grandes mares fabricados frente a un croma que ilumina las diferentes escenas. La canción debutó en el puesto 81 en Estados Unidos, escalando en su escaso tiempo de vida hasta el puesto 35 de Billboard que esta semana se verá ayudado gracias a la publicación del videoclip.

El tema más aclamado de su disco, Counting Stars, ya suma siete millones de descargas digitales, convirtiéndose en uno de los más laureados temas musicales del año, al igual que su anterior single con Alesso, If I Lose Myself, que ya cuenta con más de un millón de descargas. Asimismo, The Native Tour continuará recorriendo la geografía mundial con conciertos que ya han colgado el cartel de vendido meses antes de su llegada. De momento, son más de 60 las fechas confirmadas de la banda para lo que resta de 2014 en una gira que también se dejará ver en España el 19 y 20 de noviembre en Barcelona y Madrid.

Además de que Love Runs out, la favorita de Ryan Tedder, ha alcanzado la consecución de single, Tedder cuenta con muchas sorpresas de cara a los próximos meses. Esta vez en solitario, el cantante de OneRepublic echará una mano a los próximos álbumes de Adele, Taylor Swift, U2 o Maroon 5, y es que publicaciones como Billboard lo han destacado como artífice de grandes éxitos pop actuales.