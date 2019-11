Johnny Depp celebra 51 años con siete estrenos por delante

A pesar de que el año pasado volvió a incidir en que no le quedaba mucho tiempo para dejar Hollywood atrás, la imagen del mítico Jack Sparrow sigue sumando proyectos a su currículum, contradiciendo sus propias especulaciones. La lista de largometrajes en los que ha tomado o tomará parte se extiende hasta 2016, por lo que da la impresión de que el anuncio su posible retirada fue más una idea que una intención.

Trascendence (19 de junio)

Para empezar, dentro de diez días aterrizará en pantallas españolas el drama de ciencia ficción Trascendence, el primer estreno de Depp durante este año y en el cual se rodea de estrellas de la talla del gran Morgan Freeman, Cillian Murphy (El caballero oscuro) o Kate Mara (serie House of Cards). La película ya se estrenó en abril y mayo por todo el mundo (España es uno de los últimos países a los que llega) y un presupuesto estimado de cien millones de dólares no se vio compensado: Trascendence fracasó obteniendo un cuarto puesto en la taquilla estadounidense, un batacazo que Warner no se esperaba. La inmensa mayoría de críticas fueron negativas, lo cual no ayudó a despertar el interés de los espectadores por la cinta.

Into the Woods (diciembre en EEUU)

Turno de Disney y su cine familiar: Into the Woods cuenta con Meryl Streep, Emily Blunt (Al filo del mañana, ahora en cines), Chris Pine (Star Trek y Star Trek: en la oscuridad) y Johnny Depp sumergidos en cuentos infantiles de los hermanos Grimm. Streep encarnará a la típica bruja malvada, quien lanza un hechizo sobre un matrimonio que interactuará con los personajes de las historias de Rapunzel, Caperucita Roja, La Cenicienta y Las habichuelas mágicas. Depp, que será el Lobo, ya ha trabajado antes con el director Rob Marshall en Piratas del Caribe. En mareas misteriosas.

Mortdecai (febrero 2015)

David Koepp (guionista de Spider-Man, La guerra de los mundos o Ángeles y demonios) dirige esta adaptación de La trilogía Mortdecai escrita por el británico Kyril Bonfiglioli. Depp será el protagonista, dando vida a Charles Mortdecai, traficante de obras de arte. Este tendrá que viajar alrededor del mundo para recuperar una obra que ha sido robada. Le acompañan, entre otros, Ewan McGregor o Gwyneth Paltrow. Algunas imágenes de la película ya fueron publicadas hace un mes, además de fotografías del rodaje.

Black mass (octubre 2015)

Un drama de acción en el cual Depp será Whitney Bulger, uno de los mafiosos más famosos de la historia de Boston cuyo ascenso se vio propiciado por su amistad con un miembro del FBI. Benedict Cumberbach (serie Sherlock) será su hermano Bill Bulger. Se trata de una adaptación del best-seller del New York Times escrito en 2001 por Dick Lehr y Gerald O’Neill, Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between The FBI and The Irish Mob.

Trailer de 'Into The Woods', la apuesta de Disney para estas navidades.

Otro de los estrenos esperados para este año es London Fields, la cual cuenta con Theo James en su reparto (el protagonista masculino de Divergente) y también con Amber Heard (Tres días para matar), nada menos que la prometida actual de Depp. Este romance ha recibido gran atención mediática debido a los veintitrés años de edad que les separan y por el hecho de que Depp fue pareja de Vanessa Paradis durante catorce años, con quien tuvo dos hijos y no llegó a casarse.

Para terminar, ha sido anunciado que Jack Sparrow regresará en 2016 para continuar la saga Piratas del Caribe, al igual que el Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas. La segunda parte de esta historia se titulará A través del espejo y será dirigida por James Bobin (Los Muppets) en lugar del gran amigo y colaborador más habitual de Depp Tim Burton, quien dirigió la primera parte.