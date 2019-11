POPfiction: la segunda temporada de 'Orange is the new Black'

Del creador de Weeds nos llega Orange is the new Black, esta original comedia romántica con tintes sutiles de Breaking Bad femenino, algún toque dramático en clave de humor y altas dosis de temas tabú, entre ellos el sexo lésbico… ¿cómo no? si quieres ligar, ¡nada como ir a la cárcel! La serie está basada en el el best seller homónimo que cuenta la historia real de Piper, una chica acomodada y con la vida resuelta que debe pagar un delito cometido cuando era adolescente. Ahora 10 años después, ingresa en prisión y se ve forzada a adaptarse a un mundo que le es completamente ajeno, hecho que hará que su personalidad evolucione y se curta.

Para los curiosos acerca del origen de su extraño título, éste viene de un juego de palabras con una “frase hecha” del mundo de la moda. En USA cuando se quiere dar a entender que un color se va a convertir en tendencia esta temporada, se dice que ese color “es el nuevo negro”. Como en las cárceles norteamericanas el color más común del mono de los presos es el naranja y por otro lado, nuestra protagonista es una pija obsesionada con seguir la moda… pues blanco y en botella.. leche… “el naranja es el nuevo negro”, o lo que es lo mismo “el naranja está de moda”.

Jason Biggs y Laura Prepon, entre sus caras conocidas

Entre sus caras más conocidas, vemos a Jason Biggs, prota de la saga American Pie, haciendo aquí del novio de Piper y a Laura Prepon, conocida por la serie Aquellos maravillosos 70 y que hace de exnovia de la misma Piper. Probablemente muchos ya conocéis la serie, pero aprovechando que la segunda temporada ya está en marcha queremos insistir a los que aún no la hayan visto: es buena, original y sobre todo divertida.

Como referencia, el American Film Institute la reconoció como una de las 10 mejores series de 2013. La segunda temporada de Orange is the New Black empezó en USA el 6 de Junio de 2014 y la versión doblada al español está disponible a partir del 14. Si tienes opción no te la pierdas.

Si te perdiste algún capítulo de POPfiction, recuerda que puedes encontrarlos todos en su página web.