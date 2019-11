Temples, una banda en auge

Temples se formó en 2012 en la ciudad de Kettering, situada en Northamptonshire, una discreta localidad del centro de Inglaterra. Los jóvenes James Bagshaw y Thomas Warmsley decidieron juntarse y formar un dúo tras haber trabajado previamente en el proyecto The Moons. Tras colgar algunos de sus temas en la plataforma Youtube, tuvieron una oferta de Heavenly Recordings, discográfica que ese mismo año sacó como primer single de los dos jóvenes, Shelter Song. Posteriormente incorporaron a Samuel Toms y Adam Smith para así completar el grupo. El grupo quedó finalmente así: Bagshaw sería la voz principal y la guitarra, Warmsley tocaría el bajo y también se encargaría de los coros, Samuel Toms a la batería y finalmente Adam Smith teclados y guitarra.

Una vez incorporados los dos últimos miembros, comenzaron a tocar como grupo en diversas ciudades de Reino Unido y poco a poco se consolidaron e hicieron un nombre. Y es que como ya es sabido, cientos de bandas se intentan hacer un hueco en la gran industria musical británica, pero no todos llegan a conseguirlo. Su segundo adelanto fue Colours To Life ya en 2013. En noviembre de ese mismo año anunciaron el lanzamiento de su primer disco auto producido bajo el título de Sun Structures, un trabajo de estilo rock psicodélico que consta de 12 temas entre ellos los ya mencionados Shelter Song y Colours To Life y otros como Keep In The Dark o Mesmerise. Finalmente el álbum salió a la venta el 5 de febrero de 2014.

Festivales y giras junto a grupos consolidados como Kasabian o The Vaccines han dado tablas a estos 4 chicos de Kettering. Como peces en el agua se desenvolvieron en la pasada edición del Primavera Sound, donde su actuación fue una de las más alabadas por el público. Esta banda gusta y mucho, artistas de la talla del ex líder de Oasis, Noel Gallagher o Johnny Marr, el guitarrista de The Smiths, han alabado ya sus dotes como músicos, y los sitúan como una de las mejores bandas emergentes de Reino Unido.

Si no tuvisteis la oportunidad de ver a Temples en la pasada edición del Primavera Sound estáis de suerte, porque vuelven a nuestro país, esta vez para actuar en el 101 Sun Festival el sábado 12 de julio, para más información www.101sunfestival.com.

Videoclip de aire psicodélico del tema Shelter Song de Temples: