Weezer, a por el décimo

La banda norteamericana Weezer regresa con el anuncio de un nuevo disco, previsto para lanzarse a finales de 2014 o principios de 2015. Everything Will Be Alright in the End es el título elegido para este álbum, tal como se ha dado conocer en un teaser publicado a través de la cuenta de YouTube del grupo. El vídeo se suma a los ya anticipados que sacaban a la luz algunos extractos de The Waste Land y Ain’t Got Nobody, dos temas que serán incluidos en el elepé.

Everything Will Be Alright in the End se convertirá en el décimo trabajo discográfico de los californianos, sucediendo a Hurley y Death to False Metal, ambos publicados en 2010. El lanzamiento se realizará a través del sello Republic.

Producción de Rik Ocasek

El álbum será producido por Ric Ocasek, el reconocido líder de la banda The Cars, que cosechase sus mayores éxitos entre los años setenta y ochenta. No será su primer colaboración con Weezer, ya que anteriormente había producido The Blue Album (1994) y The Green Album (2001), primer y tercer álbum de la discografía de la banda, respectivamente, que incluyen temas míticos como Buddy Holly, My name is Jonas o Island in the Sun. También ha producido trabajos de bandas como Bad Religion, Suicide o No Doubt.

A continuación, Island in the Sun, en un vídeo dirigido por Spike Jonze.