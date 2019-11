Momento musical: 'Hair' (1979)

Hair es una película de 1979, basada en el musical del mismo nombre que se había estrenado diez años antes. El film recoge una fuerte crítica sobre la guerra (de Vietnam, en este caso), enmarcada por la cultura 'hippie' de los años 60 en Estados Unidos. En el largometraje se tratan temas como el amor, la paz, la libertad sexual o el uso de drogas, ocasionando un gran revuelo en la época ya que desafiaba muchas de las 'normas' establecidas en el Nueva York de 1960.

Hair está dirigida por Miloš Forman y protagonizada por John Savage, Beverly d'Angelo y Treat Williams. La cinta estuvo nominada al César a Mejor Película Extranjera. El compositor de los míticos temas de este musical, tanto del original como de la posterior película, fue Galt MacDermot.

En definitiva, Hair es una muestra de lo que el cine (sí, el musical también) puede llegar a hacer: enseñar al mundo las ideas que van evolucionando época tras época, criticar las acciones dañinas de los gobiernos y originar un cambio en la consciencia social, al fin y al cabo.

Hair representa toda la ideología 'hippie' que tan influyente ha sido para las décadas posteriores, ambientada con grandes temas que han quedado ya marcados en la historia del cine. Aquí os dejamos el Top 3 + 1 (no puede ser de otra manera):

Aquarius

El inicio del film nos deja esta conocidísima canción, con la que se presenta a Claude (John Savage) y su viaje hasta Nueva York, donde pretende alistarse al ejército estadounidense para la Guerra de Vietnam. Es aquí cuando conoce al grupo de 'hippies' y su nueva Age of Aquarius que cambiará la dirección de su historia:

Harmony and understanding

Sympathy and trust abounding

No more lies and no derisions

Golden living dreams of visions

Mystic crystal revelation

And the mind's true liberation

I got life

Esta canción nos deja uno de los grandes momentos de la cinta. El líder 'hippie', Berger, dirige este canto a la libertad a los ricos y estirados invitados de la cena.

I got life, mother

I got laughs, sister

I got freedom, brother

I got good times, man

Good Morning Starshine

Este tema es uno de los más remarcables de la película, tanto por su dulzura y sencillez como por su carácter de ilusión y optimismo. Es una de esas canciones que consigue cambiar el ánimo, incluso a primera hora de la mañana.

Good morning starshine

The earth says hello

You twinkle above us

We twinkle below

Let the sunshine in

Y no podían haber elegido mejor canción como cierre a este inolvidable film. 'Let the sunshine in' deja un sabor agridulce en todos los espectadores. Una mezcla confusa de melancolía y esperanza que nos introduce de lleno en los sentimientos de los protagonistas y en el triste final.