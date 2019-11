Sky Ferreira, una artista poco convencional

Estos días todo el mundo habla de Miley Cyrus y su polémico Bangerz Tour, pero esta gira musical cuenta con más artistas aparte de la ya coronada "Nueva Princesa del Pop". Detrás del anfitrión están los teloneros. Durante la gira por Norteamérica, el grupo clave fue Icona Pop. Todo el mundo conoce, como mínimo, su I don't care, I love it! y su We can do this all night... pero salvo esta excepción, el resto de teloneros que Miley ha elegido para su tour, pasa bastante desapercibido.

Por esta razón acercamos hoy la figura de Sky Ferreira, la única elegida de todos ellos para cubrir a la ex-princesa Disney a ambos lados del Atlántico. Ferreira, artista norteamericana también, acompañó a Cyrus por América desde febrero hasta abril, y lo seguirá haciendo en Europa desde mayo hasta final de junio. La cogemos en pleno tránsito en nuestro país, porque recientemente, el día 13, estuvo en Barcelona -llenó más de 17.000 localidades- y mañana, día 17, pisará Madrid.

Abriéndose camino

Sin duda ser telonera de Cyrus es un paso grande en la carrera de cualquier artista, máxime si son sus primeros pasos. Sky Ferreira lleva intentando hacerse un hueco en el mundo de la música desde 2010, cuando sacó su primer single, 17, una canción que habla sobre jóvenes bohemios en clave de ritmos synthpop y electropop. Tras dos batacazos industriales, el disco previsto para 2011 se retrasó hasta dos años después. En 2013, la cantautora -que también es modelo y actriz- ya tenía disco en el mercado: Night Time, My Time.

Para este primer trabajo ha contado con la ayuda de productores como Dan Nigro, Ariel Rechtshaid y Justin Raisen. Descrito como un disco de synth pop e indie rock, la crítica general ha dado argumentos positivos, destacando la creatividad de la joven, que escribe sus propias canciones, y su particular estilo tanto musical como personalmente.

Estilo

Algunas de las canciones evocan a la música pop de los 80, como el single oficial You're not the one, aunque Ferreira se deja atrapar también por el grunge y el rock de los 90, siempre con su toque personal. Sky Ferreira, una mujer con cara de niña, canta al fracaso, el amor, la juventud, y la ira. Ella misma lo dijo en un medio latinoamericano, donde debuta ahora: "Deseaba hacer un disco que me retratara como persona. No quiero hacer canciones que suenen como cualquier otro disco pop".

Pero esta artista no sólo destaca en su forma de abordar la música. Ella tiene las cosas muy claras, la dirección por la que quiere tomar su carrera, no le importa que le cueste más tiempo (como de hecho la costó sacar un CD acorde a sus gustos, con cambio de sello incluido). Sky es distinta, y eso se aprecia nada más ver la portada de su álbum: una foto suya en topless dentro de una ducha. Aunque en principio se iba a usar otra más convencional, la cantante terminó por seleccionar esta porque sentía que concordaba más con la naturaleza del disco.

Sky Ferreira tiene algo especial, aporta novedad a la industria. Ya algunos medios la catalogan como la voz de "una generación capaz de reivindicar por igual el grunge, el noise, el pop bailable y el shoegaze". Ha nacido una rebelde sin causa.

Para muestra, un botón. Su nuevísimo single: