Arctic Monkeys presenta 'Snap out of it'

De una forma entre dulce y peculiar, Alex Turner consuela a una joven enamorada con el corazón roto. "Snap out of it" (supéralo), "forever isn't for everyone" (el para siempre no es para todos), "how could you be so blind?" (¿cómo pudiste estar tan ciega?), y otras alentadoras frases son las que componen el mensaje de esta canción.

Con un buen ritmo retro, y Turner haciendo alarde de su manejo de los falsetos y los graves, Arctic Monkeys se acercan a aquellas chicas que sufren por amor, las que no han sido bien tratadas, las no correspondidas... Al menos esto es lo que pensaría cualquiera que haya escuchado esta canción desde que el grupo sacara el disco. Sin embargo, el videoclip ha echado por tierra estas ideas. Quién iba a decir que la joven enamorada está más bien obsesionada, y nada menos que con el propio Turner.

El vídeo, que no abandona la sensualidad patente en otros como One for the Road y sobre todo, Arabella, sí se aleja de la monocromía del blanco y negro al que parecía haberse habituado el grupo. Con el título del disco, AM, el grupo no hace sólo referencia a las iniciales de su nombre, o las ondas analógicas de la radio, (protagonistas del video perteneciente a Do I wanna know?). AM es también la nomenclatura utilizada en inglés para marcar las altas horas de la madrugada, y no es casualidad este tono nocturno y oscuro que han dado a sus videos. Exceptuando este y el de Why'd You Only Call Me When You're High?, todos son en blanco y negro.

Escuchar y ver Snap out of it no merece la pena sólo musicalmente. Gracias a la obsesión de la joven y única protagonista del vídeo, Arctic Monkeys permite al público ver algunos de sus vídeos caseros.

El que es uno de los mejores trabajos musicales del año según toda la crítica habida y por haber, continúa sacando partido al tirón que ha tenido la banda este año.