The Big Stereoparty corona a Dover como los reyes del festival

El pasado fin de semana vino cargado de música de la mano del vigesimoquinto aniversario del sello discográfico Subterfuge en ‘The Big Stereoparty’ que tuvo lugar en Matadero los pasados viernes 20 y el sábado 21.

El viernes se sucedieron por el escenario Neuman, Annie B. Sweet, Marlango, Ellos, Sexy Sadie, Alaska y Nacho Canut (que no Fangoria), Dover, Corizonas, y Cycle.

Contando con treinta minutos por actuación y cumpliendo con las expectativas, los grupos presentaron sus temas emocionados y agradecidos por poder formar parte de un evento de tal embergadura como la celebración de los 25 años de la firma discográfica Subterfuge. "Carlos, Gema, Andrés, Rubén, Dani... Gracias por invitarnos", decía Jaime García, voz y guitarra de Sexy Sadie, al terminar su segundo tema Always drunk.

Los Reactivos dieron inicio a la jornada tocando temas de Los Vegatales a modo de homenaje, seguidos de Cola Jet Set y Purr. Puede parecer que treinta minutos no es suficiente para crear una buena atmósfera de complicidad con la audiencia, pero, tras la osuridad de la música de McEnroe, el grupo Neuman consiguieron demostrar su potencial como la actual apuesta del sello discográfico con su cuidada y excelente actuación.

Noni, de Lori Meyers, acompañó al bajo a Annie B. Sweet, que ofreció una actuación correcta pero que, al igual que Marlango, no terminó de conectar con el público. El grupo Ellos sí consiguió crear una atmósfera de conexión con la audiencia, tocando sus temas más conocidos.

Sorprendieron Alaska y Nacho Canut que, conjurados como DJs, pincharon temas propios como No sé qué me das, Electricistas y Hombres, además de canciones de amigos como McNamara.

Pero, sin duda alguna, los que consiguieron recibir el máximo calor del público fueron los madrileños Dover, el grupo de rock que volvió a sus raíces el pasado 2013 para celebrar el decimoquinto aniversario del disco que les llevó al éxito: Devil came to me. “Para nosotros es una suerte volver después de tantos años a hacer una Stereoparty. Vamos a disfrutarlo”, confesó Amparo Llanos, guitarra.

Comenzando su actuación con Rain of the times, el grupo madrileño se fue haciendo con el público mientras repasaba algunos de sus temas más memorables de su disco Devil came to me, siguiendo con la fórmula que les tuvo el pasado año de gira; temas como Spectrum, Pangea, Winter Song, o el homónimo Devil came to me, hasta cerrar con Loli Jackson. Además, el grupo presentó un nuevo tema, dando a entender que seguirán en la línea rock, por lo menos, un poco más.

“Muy emocionante después de tantos años de lo que nos pasó con Subter… Era una cosa impensable que después de tantos años siguiéramos todos aquí: ellos, nosotros, y vosotros.”, decía la cantante del grupo rock, Cristina Llanos, antes de comenzar con el coreado Serenade.