Primer tráiler del thriller 'Before I Go to Sleep' con Nicole Kidman

Fue hace apenas un par de meses cuando Nicole Kidman dejó boquiabierto a medio mundo al confirmar su nacionalidad real: no es australiana como siempre se había creído, sino que nació en Honolulu (Hawaii, EEUU). La anécdota coincidió con el decepcionante estreno del biopic Grace Of Monaco en el pasado festival de Cannes, en el cual da vida a la princesa Grace Kelly.

La actriz sigue probando suerte con trabajos que siguen líneas muy diferentes y parece como si hubiera elegido al también oscarizado Colin Firth como talismán. Dos son las películas en las que comparten cartel: en primer lugar, Un largo viaje (The Railway Man), actualmente en cartelera con el joven Jeremy Irvine (War Horse) completando el trío de ases y, en segundo lugar, Before I Go to Sleep, con Mark Strong acompañando a la pareja.

El guionista de otros thrillers como 28 semanas después o El americano, Rowan Joffe, es quien ha dirigido Before I Go to Sleep. El argumento de la novela de S.J. Watson en la que se basa comienza con su protagonista, Christine (Kidman), enfrentándose a las secuelas de un accidente que sufrió de joven que hace que despierte cada día habiendo olvidado lo ocurrido el día anterior: no es capaz de mantener sus recuerdos durante más de 24 horas. Cuando cree que podría hacer cualquier cosa y que tiene toda la vida por delante, se da cuenta de que está casada con Ben (Firth) y que sus deseos son imposibles.

Christine es tratada por el Doctor Nash (Strong), quien le recomienda grabar videos diarios para así dejar constancia de sus vivencias. Será éste quien le recuerde que perdió la memoria debido a que alguien intentó matarla y nadie excepto ella sabe quién fue. Movida por sus deseos de averiguar quién quiso asesinarla, Christine empieza a investigar, pero debe tener presente que no puede confiar en nadie, ni siquiera en su marido o en su doctor.

La cinta llegará a determinados países como Inglaterra, Irlanda o Estados Unidos durante el próximo mes de septiembre.