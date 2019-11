Tráiler de 'All is by my side', el biopic de Jimi Hendrix

El 18 de septiembre de 1970 se apagaba la luz del genio de las 6 cuerdas y comenzaba su leyenda. Su adicción al alcohol y las drogas acabó con él, pero su legado continúa vivo 40 años después de su muerte. All is by my side es el biopic basado en la vida del músico de Seattle. Andre Benjamin, vocalista del grupo OutKast y actor (Un equipo de pelotas, Ritmo salvaje), es el responsable de dar vida al músico, sin duda el trabajo más complejo al que se ha enfrentado.

Ridley: "Andre Benjamin tuvo que ensayar tocando la guitarra, tanto con la mano derecha como con la izquierda".

Dirigida por John Ridley, oscarizado guionista de 12 años de esclavitud, contará la vida de Hendrix entre 1966 y 1967, centrándose en la relación con sus productores durante la grabación del álbum Are you Experienced? y en su relación con Linda Keith (Imogen Poots, a la que se vio en Need for speed). Se verá al músico patear sin descanso los clubs londinenses hasta su triunfo en el festival Monterey Pop.

"Soy afortunado: tengo a un músico que sabe actuar, y a un actor que sabe tocar. Andre es un talento único, y cada parte de su talento ha sido forjada con trabajo duro", afirma Ridley sobre el protagonista. Sobre la figura de Hendrix, afirma que ocurre algo similar que con la del Che Guevara: "La gente va por ahí con camisetas del Che, sin saber nada de sus ideas políticas o de sus circunstancias. Es lo mismo que ocurre con Jimi Hendrix".

El mayor reto de Ridley en este proyecto ha sido sacar la película adelante sin utilizar los temas del músico, ante la negativa de los herederos a que las obras maestras de Hendrix completen la película. En su lugar, se escucharán las versiones que el propio Benjamin interpreta sobre los éxitos de Hendrix del 66 y el 67.