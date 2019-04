BBC Three da luz verde a 'Tatau'

La serie ha recibido un pedido de ocho episodios para su primera temporada, trabajo que se llevará a cabo por parte de los creadores de In the Flesh y Being Human.

Tatau centra su trama en los mitos de una cultura de la cual pocos hemos oído hablar. Sigue la historia de dos veinteañeros londinenses, Kyle y Pete ‘Budgie’, quienes tienen planeado viajar por el mundo y empaparse de las costumbres y culturas de todos los lugares que van a visitar. De tal manera que Kyle decide tatuarse un símbolo maorí propio de uno de esos destinos: las Islas Cook.

No tardarán en descubrir que el significado que ellos le dan a ese tatuaje es completamente distinto al que los locales tienen de él. Kyle está marcado, pero ¿de qué?

Un encuentro con una chica local, Aumea, hace que todo se complique y que Budgie comience a sospechar que su amigo está teniendo alucinaciones. Algo nuevo está invadiendo el cuerpo de Kyle y presiente que tiene algo que ver con un don. Los dos protagonistas se ven ahogados en una exasperada carrera para evitar la muerte de Aumea, al tiempo que se dan cuenta que ese don para ver el futuro no impide que la premonición se detenga.

La editora del canal, Sam Bickley, añade que la “BBC Three ha conseguido hacerse un nombre con la producción de ciertos dramas tan bien galardonados como In the Flesh, The Fades o Being Human. Tatau continuará la tradición del canal encargando este original, innovador y excitante drama que no esperarás encontrar en ningún otro lugar.”

Ben Stephenson y Zai Bennett, de la BBC, han acordado el comienzo del rodaje para septiembre de 2014.