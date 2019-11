Habemus nominaciones para los Premios Emmy 2014

Como cada año, la Television Academy ha celebrado la ceremonia de nominaciones para los Emmy. En esta 66ª edición, la Academia ha contado con la presentación de Mindy Kaling (The Office) y Carson Daly (The Voice).

Juego de Tronos vuelve a ser noticia después de haber conseguido 19 candidaturas, siendo la serie favorita para los premios de este año. Por detrás, se encuentran las miniseries de Fargo y American Horror Story: Coven, que obtienen 18 y 17 nominaciones respectivamente. Además, Breaking Bad vuelve a estar nominado con 16 posibles premios, a pesar de haber finalizado en septiembre del año pasado en la cadena AMC. Con este mismo número de nominaciones se encuentra The Normal Heart, la película para televisión creada por Ryan Murphy para HBO que narra el inicio de la crisis del VIH entre la comunidad gay de Nueva York en la década de 1980.

'Orange is the new black' y 'True Detective' se estrenan con 12 candidaturas cada una.

Después encontramos a House of Cards con 13 candidaturas. En el apartado de estrenos destaca con 12 nominaciones Orange is the new black, la serie de Netflix emitida a través de en Internet que cuenta la historia de varias mujeres en una cárcel de Litchfield en el estado de Nueva York. Asimismo, True Detective, que parte como una de las grandes favoritas de esta edición, opta al mismo número de premios.

La polémica está servida: los grandes olvidados

La crítica televisiva no ha tardado en dar su opinión sobre estas nominaciones, criticando la ausencia, prácticamente por completo, de la serie Shameless (en la categoría de comedia) y de su actriz principal, Emmy Rossum. William H. Macy, que da vida a Frank Gallagher, está nominado a mejor actor principal por la serie, a pesar de que su papel se ha visto reducido en gran parte en la última temporada por motivos exclusivos de guión.

Destacan las ausencias de 'Shameless', 'Orphan Black', 'Hannibal' o 'The Good Wife'

Otras quejas más concretas van dirigidas hacia el olvido de Tatiana Maslany (Orphan Black) en la lista de actrices principales, ya que la artista canadiense interpreta a más de cinco personajes diferentes. También se echa de menos a The Good Wife en las nominaciones, en contraposición con el aluvión de candidaturas que ha obtenido Downton Abbey. Por otro lado, se reprochan las desapariciones de Parks & Recreation, Hannibal o Brooklyn Nine-Nine, que obtuvo los premios a mejor comedia y mejor actor principal en la edición de los Globos de Oro de este año.

A continuación ofrecemos una breve lista con las categorías más importantes. Para conocer en detalle todos los nominados podéis acceder a este enlace oficial facilitado por Television Academy para la 66ª edición de los Premios Emmy.

Mejor drama

Breaking Bad

Downton Abbey

Game of Thrones

House of Cards

Mad Men

True Detective



Mejor actor protagonista en drama

Bryan Cranston (Breaking Bad)

Jeff Daniels (The Newsroom)

Jon Hamm (Mad men)

Woody Harrelson (True Detective)

Matthew McConaughey (True Detective)

Kevin spacey (House of Cards)



Mejor actriz protagonista drama

Lizzie Caplan (Masters of Sex)

Michelle Dockery (Dowton Abbey)

Claire Danes (Homeland)

Julianna Margullies (The Good Wife)

Kerry Washington (Scandal)

Robin wright (House of Cards)



Mejor actor secundario en drama

Aaron Paul (Breaking Bad)

Jim Carter (Dowton Abbey)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

Mandy Patinkin (Homeland)

Jon Voight (Ray Donovan)

Josh Charles (The Good Wife)



Mejor actriz secundaria en drama

Anna Gunn (Breaking Bad)

Joanne Froggatt (Dowton Abbey)

Christina Hendricks (Mad Men)

Maggie Smith (Dowton Abbey)

Lena Heady (Game of Thrones)

Christine Baranski (The Good Wife)



Mejor comedia

The Big Bang Theory

Modern Family

Orange is the New Black

Louis

Sillicon Valley

Veep



Mejor actor protagonista en comedia

Louis CK (Louie)

Don Cheaddle (House of Lies)

Ricky Gervais (Derek)

Matt LeBlanc (Episodes)

Jim Parsons (The Big Bang Theory)

William H. Macy (Shameless)



Mejor actriz protagonista en comedia

Mena Dunham (Girls)

Melissa McCarthy (Mike & Molly)

Edie Falco (Nurse Jackie)

Amy Poehler (Parks and Recreation)

Taylor Schilling (Orange is the New Black)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)



Mejor actor secundario en comedia

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Adam Driver (Girls)

Ty Burrell (Modern Family)

Jesse Tyler Fergusom (Modern Family)

Fred Armisen (Portlandia)

Tony Hale (Veep)



Mejor actriz secundaria en comedia

Julie Bowen (Modern Family)

Kate Mulgrew (Orange is the New Black)

Mayim Bialik (The Big Bang Theory)

Allison Janney (Mom)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)



Mejor miniserie/TV Movie

American Horror Story: Coven

Bonnie & Clyde

Fargo

Luther

Treme

The White Queen



Mejor actor protagonista de miniserie/TV Movie

Benedict Cumberbatch (Sherlock: His Last Vow)

Chiwetel Ejiofor (Dancing on the Edge)

Idris Elba (Luther)

Martin Freeman (Fargo)

Mark Ruffalo (The Normal Heart)

Billy Bob Thornton (Fargo)



Mejor actriz protagonista de miniserie/TV Movie

Helena Bonham Carter (Burton and Taylor)

Minnie Driver (Return to Zero)

Jessica Lange (AHM: Coven)

Sarah Paulson (AHM: Coven)

Cicely Tyson (The Trip to Bountiful)

Kristen Wiig (The Spoils of Babylon)



Mejor actor secundario de miniserie/TV Movie

Colin Hanks (Fargo)

Martin Freeman (Sherlock)

Jim Parson (The Normal Heart)

Joe Mantello (The Normal Heart)

Alfred Molina (The Normal Heart)

Matt Boomer (The Normal Heart)



Mejor actriz secundaria de miniserie/TV Movie

Frances Conroy (AHM: Coven)

Kathy Bates (AHM: Coven)

Angela Bassett (AHM: Coven)

Alison Tolman (Fargo)

Ellen Burstyn (Flowers in the Attic)

Julia Roberts (The Normal Heart)