Radiohead regresa al estudio en septiembre

Inmersos durante prolongado tiempo en diversos proyectos por separado, Radiohead han dado a conocer por fin la noticia de que comenzarán el proceso de grabación de un nuevo disco a partir de septiembre. Se atisba por tanto el sucesor a su anterior disco, The King of Limbs, después de un periodo de intriga acerca de la continuidad del grupo motivado por los diversos proyectos personales de los integrantes de la banda. Si el vocalista Tom Yorke estaba centrado en la promoción de Amok, álbum creado con su banda Atoms for Peace, Johnny Greenwood estaba dedicado a la composición clásica. Phil Selway, el batería, también publicará próximamente un álbum en solitario.

“Vamos a comenzar en septiembre, tocando, ensayando y grabando, a ver cómo suena” La noticia ha sido revelada por el talentoso guitarrista de la banda Johnny Greenwood. En una entrevista concedida a la emisora de la cadena británica BBC Radio 6, comentaba que “van a comenzar en septiembre, tocando, ensayando y grabando, a ver cómo suena”. Estas declaraciones contrastan con las realizadas por el bajista y hermano de Johnny, Colin Greenwood, a principios de año. “Está todo en el aire de momento. Thom acaba de regresar de su gira con Atoms for Peace y necesita calma. Siento ser escueto pero todos nos lo estamos tomando con calma por ahora. Estamos disfrutando pasar tiempo y disfrutar en casa. Pero al mismo tiempo sentimos que hay buena onda entre nosotros”, declaraba Colin. Despejada ya la intriga sobre el futuro de los de Oxford, solo resta esperar que se vayan conociendo más detalles de la grabación conforme avancen las sesiones después del periodo estival.

El nuevo álbum se convertirá en el noveno de su carrera discográfica. Si finalmente llega en 2015 como cabe esperar, lo hará siguiendo la inercia de aparecer cuatro años después del anterior, tal como sucediese tras Hail to the Thief (2003) con In Rainbows (2007) y The King of Limbs (2011).