Bilbao BBK Live 2014: Crónica de un festival más que exitoso

El pasado 10 de julio comenzó en el recinto Kobetamendi de Bilbao la celebración del festival BBK Live, cerrando el 12 del mismo mes su novena edición con el mejor dato de asistencia de su historia. 120.000 personas se aglomeraron durante los 3 días que ha durado el festival, donde han desfilado grupos como The Black Keys, Franz Ferdinand, Foster The People, The Prodigy, Crystal Fighters o The Lumineers.

En un verano bilbaíno con cielos encapotados y lluvia, el jueves arrancaban los conciertos en el escenario principal. Por suerte esta lluvia dio una tregua para poder disfrutar de los artistazos que se reunirían allí. Future of the Left y Parquet Courts rompieron el silencio y abrieron el festival mientras miles de aficionados se encontraban aún en el trayecto de subida, con muchos de ellos atrapados en el acceso al camping. Dentro del recinto, la fiesta no tomaría color hasta la aparición en el escenario principal de John Newman, pues con White Lies todavía había aficionados tumbados en la hierba.

John Newman abrió definitivamente la edición con su gran éxito Tribute, presentando con traje y camisa blanca su nuevo álbum homónimo, apoyado en dos poderosas coristas, y tras una hora de concierto hizo bailar a todo el público cerrando con “Love Me Again”, dando paso a un Stage 2 repleto de fans a la espera de Vetusta Morla. Una de las bandas más queridas del festival en su cuarta visita comenzó al son de los tambores, presentando su último lanzamiento con La deriva. Mientras, en el Stage 3, Hercules & Love Affair solapaban su actuación con la de los madrileños. Lo mismo sucedería horas más tarde con Phoenix en un Stage 2 repleto y The Last Internationale en el Stage 3.

Franz Ferdinand —en el escenario principal— llegaron con un largo y generoso directo en el que sonaron en torno a una veintena de temas. Con las cartas boca arriba, abren con No You Girls y Right Action mientras bota el público y una llovizna comienza a caer; no tardan en llegar sus exitazos Evil Eyes y Take me Out, pero como clausura eligieron Goodbye lovers and Friends y This Fire.

Sudorosos y felices, se acercaba el momento estelar de la noche, tras Phoenix, con la presencia de Cristal Fighters en el Stage 1. El sexteto —con enormes tocados de plumas— trasmitió una enorme alegría a los miles de asistentes, abriendo con Solar System y cerrando con Plage y I Love London. Su fusión de txalaparta y electrónica puede resultar a priori difícil de entender pero en directo funciona de manera impresionante.

Llegada la segunda jornada del festival, se comenzaban a vislumbrar las ojeras de los campistas y tras una tarde lluviosa, empezaba a llegar gente al escenario principal tras ver a Chet Faker en el Stage 2. The 1975 llegaban desgranando casi al completo su disco homónimo y a pesar de figurar en la parte baja del cartel, llenaron el escenario como lo hacen las grandes bandas. Chocolate, Girls, Settle o The City son varios de los temas que hicieron al público cantar al son.

Frank Turner & The Sleeping Souls, dejaba con buen sabor de boca a los amantes de su discografía, mientras la gente se preparaba para uno de los momentazos del festival, Bastille. El público más joven del festival se agolpaba en las primeras filas para corear los estribillos de temas como Pompeii, su cover de Of the Night o Things We Lost in the Fire.

Con Jack Johnson los asistentes disfrutaron de un set sosegado mientras que en el escenario Sony se escuchaba a Izal. A falta de un grande, Foster The People se dieron la mano con The Prodigy para actuar como los principales cabezas de cartel del segundo día de la edición de este año.

Mark Foster y compañía presentaron en directo Supermodel, su segundo disco que llega después un predecesor, Torches, que les ha llevado en tres años al éxito mundial. La banda de Los Ángeles lo dio todo en directo cantando super-hits como Call it what you want, Pumped Up Kicks, Coming Of Age o Houdini.

Cerrando el viernes, The Prodigy, la banda con mayor peso y carrera a sus espaldas de todo el cartel, fue a darlo todo. Su electrónica hardcore lleva sobreviviendo dos décadas, con temas que forman parte de varias bandas sonoras y con las coletillas verbales propias de los tipos duros sobre un escenario. Sin ninguna duda, esta jornada estuvo pitando durante horas en los oídos de los asistentes.

El último día llego con rapidez y bastante soleado. Las primeras horas, sin mucha gente, se pudo escuchar a Smoke Idols, Elliot Brood, la banda neoyorquina Skaters y Los Enemigos.

Con un Stage 2 lleno para Band of Horses, el público esperó ansioso al televisivo The Funeral. Tras ellos, The Lumineers llegó al escenario principal con aspecto de granjeros, y su particular folk, desgranando con sinceridad su repertorio. Se vivió el momento cumbre con Ho Hey o el momento en el que Wesley Schultzse sentado en una silla entre el público cantando Darlene. Con exitazos como Stubborn Love o Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan no dejaron indiferente a ningún asistente.

Con la oscuridad de la noche llegaron The Black Keys, abriendo con Dead and Gone y Next Girl. Un repertorio lleno de éxitos y una gran manera de presentar Turn Blue, su octavo álbum. Sonaron entre otras Strange Times, Money Maker, Turn Blue, Fever y Lonely Boy. Con Little Black Submarines y I Got Mine cerraron las actuaciones en el escenario Bilbao.

MGMT fue el adiós a Kobetamendi para la muchedumbre, que esperaba con ganas la interpretación de Kids, mientras vibraban con Electric Feel o Time To Pretend.

La noche de Bilbao mostraba una brillante luna llena. El público marchaba, nada indiferente despidiendo esta edición con la vista puesta en la siguiente, la que será la décima y que tendrá lugar del 9 al 11 de julio de 2015.