POPfiction: 'Mil maneras de morder el polvo'

Hoy os enseñamos Mil maneras de morder el polvo. Ante el triste panorama cinéfilo que presenta las salas este verano, no sabíamos en qué sala meternos para traeros una crítica de actualidad así que apostamos por algo que parecía seguro, la comedia de Seth MacFarlane, el creador de Padre de familia y de la simpática TED que vimos hace ya cosa de 2 años y todo sea dicho de paso, nos encantó.



Pero esta vez no ha sido así, al menos no del todo. No hemos encontrado, como era de esperar, con una comedia gamberra, descarada, absurda por momentos y soez. Pero esta vez no hemos encontrado la chispa de otras obras de este genio del humor. Cierto es que era difícil mantener el listón de TED, pero Mil maneras de morder el polvo no será recordada mucho más allá de ser un mero pasatiempo de verano.

Dicho esto, es difícil no reirse con alguna de las innumerables tonterías que nos sueltan en la peli, con lo cual, pasaremos un buen rato, pero eso sí, no esperemos nada de dilemas trascendentales ni secuencias memorables, lo cual, la verdad, es que puede venir muy bien para desconectar.

"Mil maneras de morder el polvo" es una parodia al western llena de gags modernos

La comedia, protagonizada por el mismísimo Seth, se desarrolla en el lejano oeste donde nuestro prota, Albert, pastor de ovejas para más señas, es plantado por su chica quien se ira con el dueño de una mostacheria. Igual os suena la cara de ese tío. Así pues, con nuestro pastor desolado comienza un cinta de dos horazas donde la guapa Charlize Theron terminará por enamorar a Albert y de paso enfrentarlo con el malo malísimo de la peli.



Una parodia al western llena de conversaciones actuales en un entorno clásico, de gags modernos sobre todo aquello que pueda hacer gracia: caca, culo, pedo, pis y droga y donde Seth presume de colegas con un sin fin de cameos de artistas famosos. ¡Ojo a los créditos por cierto!

Podemos decir que el propio Seth ha querido abarcar demasiado: dirección, protagonismo y guion y como en toda apuesta arriesgada hay mucho que perder y poco que ganar pues su valía estaba ya demostrada. No termina de cuajar estas Mil maneras de morder el polvo pero demuestra que hay cierto hilo de esperanza en el humor absurdo que tanto nos gusta. Las valoraciones, algo bajas para ser sinceros. Pero al igual sucede con TED, peli que nos gusta a todos, ¿o no? Filmaffinity: 5,2; Cinemania 6 y nosotros, pues la dejamos en un 5.5.



En definitiva si eres seguidor del humor made in MacFarlane esta peli te molará, si buscas algo más serio, esta no es tu peli pero si no sabes que ver, es una buena opción.

