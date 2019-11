Se acerca el lanzamiento de The Last of Us Remastered para PS4

Desde que anunciaron la salida de The Last of Us para PS4, todos se preguntaban que mejoras se aportarían. Pues a muy poco de su lanzamiento, ya las sabemos.

The Last of Us Remastered trailer

A parte de una mejora grafica visual obvia, el juego correrá a 1080p y 60 fps, que se podrán cambiar a 30 fps, debido a las opiniones de los usuarios. Además de unos efectos mejorados de las partículas, y una mayor distancia de dibujado

Pero no todas las mejoras son técnicas o graficas. Los de Naughty Dog han querido sacarle partido al mando de la PS4. Se le dará uso a la pantalla táctil del Dualshock 4, para abrir la mochila por ejemplo. El color de la luz del mando variará en función de nuestra salud.

The Last of Us Remastered vendrá acompañado de su DLC Left Behind, por 5 euros en PSN. El juego saldrá a la venta a 45 euros dependiendo del establecimiento, (podría llegar a los 50).

Gracias a la excelentícima historia de Joel y Ellie, las mejoras técnicas no es lo que nos empuja ha hacernos con una copia del juego, ni aunque ya lo hayamos jugado.