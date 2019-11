'Breaking Bad' y 'True Detective' triunfan en los TCA Awards 2014

La trigésima edición de los TCA Awards se celebró el pasado sábado en el Beverly Hilton Hotel. La Television Critics Asociation, es decir, la asociación de críticos televisivos de Estados Unidos ha confirmado el gran duelo del año en el mundo televisivo entre la temporada final de Breaking Bad y el gran estreno de True Detective, declarándoles ganadores de la noche.

Los críticos han considerado que la mejor emisión de la temporada ha sido Breaking Bad

Con las nominaciones a los Emmy recién publicadas, y la gran gala a poco más de un mes de distancia, se puede decir que la temporada de premios televisivos está en pleno apogeo y la noche del sábado era una de las fechas señaladas en el calendario para los amantes del mundo televisivo.

Los críticos han considerado que la mejor emisión de la temporada ha sido Breaking Bad. La serie de Walter White se despedía a finales de 2013 con una quinta temporada que ponía en pie a la crítica especializada y al público (el capítulo Ozymandias tiene una nota de 10/10 en IMdb con más de 51.000 votos de usuarios).

No ha tenido la misma suerte Bryan Cranston, quien da vida al profesor de ciencias protagonista de la ficción de AMC, ya que el premio a mejor actor lo recibió Matthew McConaughey por su magistral interpretación de Rust Cohle en True Detective, recién nombrada por la Television Critics Asociation como mejor miniserie del año, por delante de otras favoritas como American Horror Story: Coven (FX) o Fargo (FX).

Veep (HBO) y Louie (FX) son las mejores comedias de la temporada. Los críticos han decidido otorgar el premio ex aequo a las dos ficciones. Por su parte, Julia Louis-Dreyfus ha sido galardonada con el premio a mejor interpretación en comedia por dar vida a la graciosa vicepresidenta de Estados Unidos en Veep.

Orange is the new black (Netflix) ha sido coronada como mejor estreno del año, superando a otras ficciones de éxito como Fargo o True Detective. El premio a mejor drama se lo ha llevado The good wife (CBS) para sorpresa de todos, ya que ni siquiera fue incluida para las nominaciones a los Emmy en esta misma categoría.

Cosmos, el espacio de divulgación científica de Fox y el longevo Saturday Night Live de NBC también resultaron vencedores. El primero como mejor programa de noticias e información, mientras que el segundo fue reconocido con el premio a la herencia televisiva. Hay que recordar que el espacio de humor de la cadena del pavo real lleva en emisión desde los años 70, con 39 temporadas emitidas hasta la fecha.

Por cadenas, la gran vencedora de la noche fue HBO, con 4 galardones en total.

Lista de ganadores en los TCA Awards 2014

Mejor Serie Drama

The Americans (FX)

Breaking Bad (AMC)

Game of Thrones (HBO)

House of Cards (Netflix)

The Good Wife (CBS)

Mejor Serie Comedia

The Big Bang Theory (CBS)

Brooklyn Nine-Nine (Fox)

Louie (FX)- ex aequo

The Mindy Project (Fox)

Veep (HBO)- ex aequo

Mejor interpretación en Comedia

Louis C.K., Louie (FX)

Mindy Kaling, The Mindy Project (Fox)

Julia Louis-Dreyfus, Veep (HBO)

Jim Parsons, The Big Bang Theory (CBS)

Amy Poehler, Parks and Recreation (NBC)

Mejor Interpretación en Drama

Bryan Cranston, Breaking Bad (AMC)

Julianna Margulies, The Good Wife (CBS)

Tatiana Maslany, Orphan Black (BBC America)

Matthew McConaughey, True Detective (HBO)

Matthew Rhys, The Americans (FX)

Mejor programa noticias e información

CBS Sunday Morning (CBS)

Cosmos (Fox)

The Daily Show with Jon Stewart (Comedy Central)

Frontline (PBS)

60 Minutes (CBS)

Mejor programa de reality

The Amazing Race (CBS)

RuPaul’s Drag Race (Logo)

Shark Tank (ABC)

Survivor (CBS)

The Voice (NBC)

Mejor programa juvenil

Adventure Time (Cartoon Network)

Daniel Tiger’s Neighborhood (PBS)

The Fosters (ABC Family)

Sesame Street (PBS)

Switched at Birth (ABC Family)

Mejor nueva serie

Brooklyn Nine-Nine (Fox)

Fargo (FX)

Orange Is the New Black (Netflix)

Sleepy Hollow (Fox)

True Detective (HBO)

Mejor TV Movies, Miniserie y Especiales

American Horror Story: Coven (FX)

Broadchurch (BBC America)

Fargo (FX)

The Returned (SundanceTV)

True Detective (HBO)

Premio a toda una carrera

Mark Burnett

James Burrows

Valerie Harper

Jay Leno

William Shatner

Premio a la herencia

Lost (ABC)

Saturday Night Live (NBC)

South Park (Comedy Central)

Star Trek (NBC)

Twin Peaks (ABC)

Programa del año

Breaking Bad (AMC)

Game of Thrones (HBO)

The Good Wife (CBS)

Orange Is the New Black (Netflix)

True Detective (HBO)