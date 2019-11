'The Flash' refuerza su elenco de protagonistas

Hace pocas semanas, se filtró en Internet de forma misteriosa el piloto de la serie The Flash, protagonizada por el joven Grant Gustin, un hecho bastante común hoy en día que parece ser un método de marketing y publicidad que les sirve a las cadenas para recoger primeras impresiones de los fans y hacer cambios de última hora en estos primeros capítulos. El éxito fue rotundo y la crítica quedó satisfecha con esta primera toma de contacto con el superheroe más rápido del mundo.

Es por ello que sus responsables Greg Berlanti, Andrew Kreisberg (estos últimos creadores también de Arrow) y Geoff Johns (escritor de cómics de Flash para DC) han querido desvelar algunos detalles sobre los personajes y tramas de la primera temporada, de cara a la Comic-Con 2014 que se celebrará la próxima semana en San Diego, donde se presentará el episodio piloto y donde productores y protagonistas charlarán con los fans.

Robbie Amell se convertirá en Firestorm,Wentworth Miller será el villano Captain Cold y William Sadler dará vida a Simon Stagg

La primera novedad es la incorporación de Robbie Amell a la serie. Después de la cancelación de The Tomorrow People en la cadena The CW, el actor y primo de Stephen Amell (Arrow) tendrá mucho tiempo libre para interpretar a Ronnie Raymond, que se fusionó con el físico Martin Stein a raíz del accidente del acelerador de partículas y se se convirtieron en Firestorm. Raymond, al que se verá a partir del tercer capítulo, también será el interés amoroso de Caitlin Snow (Danielle Panabaker), trabajadora en los laboratorios S.T.A.R. y nueva compañera de equipo de Barry Allen.

Por otro lado, destaca también la incoporación de Wentworth Miller (Prison Break), que encarnará al villano Leonard Snart, conocido también por ser Captain Cold, líder de los Renegados, una banda de criminales supervillanos que lucharán contra Flash. Snart tendrá varios poderes originados también debido al accidente del acelerador y podremos ver su historia a partir del cuarto episodio. Otro veterano actor que llegará a Central City es William Sadler (Fringe, Iron Man 3), que interpretará al empresario Simon Stagg (de Empresas Stagg, pioneras en ingenieria química y genética) en un papel que se desconoce si será recurrente o puntual.

El crossover con Arrow, una realidad

El hecho de que The Flash sea un spin-off surgido a raíz de Arrow, da mucho juego a los creadores para que ambas ficciones mezclen sus tramas y tengan capítulos conjuntos. Ya pudimos ver una introducción de Barry Allen y algunos personajes de los laboratorios S.T.A.R. en el episodio 19 de la temporada 2 (The man under the hood) del héroe encapuchado. De la misma manera, en el piloto de The Flash vimos una pequeña conversación entrañable entre Oliver Queen y el nuevo superhéroe de Central City.

Pero aquí no acaba la mezcla de las ficciones, ya que Andrew Kreisberg anunció que Felicity Smoak de Arrow (Emily Bett Rickards) estará en el cuarto capítulo de The Flash para retomar la relación que se quedó a medias antes del accidente de Allen en Central City. Por otro lado, y aún más importante, Kreisber también confirmó que ambas series se fusionarán en un episodio especial de dos horas a finales de noviembre, donde se podrá ver de nuevo a los dos héroes juntos, aunque no se sabe por qué motivo y contra quién lucharán. Habrá que esperar a octubre, para poder ver al completo todas las aventuras del hombre más rápido del mundo, el joven Allen.