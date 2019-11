Sobre el origen de '50 sombras de Grey'

El estreno de 50 sombras de Grey está cada vez más cerca (la fecha fijada es el 13 de febrero de 2015) y ya comienza el bombardeo de productos promocionales. Recientemente se pudo ver el teaser de la película, con música de Beyoncé, y hoy se ha podido ver el primer tráiler. Poco a poco irán llegando escenas de la película, nuevos tráilers... pero es interesante saber cómo se forjó el libro que está arrasando en todo el mundo.

Lo que hoy se conoce como Fifty Shades of Grey, nació bajo el título de Master of the Universe, y comenzó a publicarse en el portal web Fanfiction.net. Como su nombre indica, esta página da cobijo a trabajos creados por los seguidores de diversas obras que tratan de ampliar el universo narrativo de su libro, película o manga favorito.

Entre los muchos usuarios registrados en dicho portal, se encontraba Snowqueen's Icedragon, quien durante tres años (2009 - 2011) publicó una serie de relatos inspirados en la saga Crepúsculo, pero con una fuerte carga erótica. Bajo ese pseudónimo no se encontraba otra que E. L. James, quien se vio obligada a eliminar sus historias de la web debido a las críticas que había recibido.

No obstante, tiempo después registró el dominio FiftyShades.com (actualmente eljamesauthor.com) donde volvió a publicar sus relatos. Fue aquí donde su obra cobró importancia y la editorial The Writers' Coffee Shop se interesó por ella, tanto que llegó a publicarla como un libro digital, aunque cambiando los nombres de Edward Cullen y Bella Swan por los que conocemos actualmente, Christian Grey y Anastasia Steele. Esto también provocó que James eliminase sus obras de su página web.

Bajo el amparo de Coffe Shop, la novela de E. L. James ganó una gran popularidad y, de nuevo una editorial, se interesó por ella. Fue Vintage Books, quien decidió lanzar una nueva edición (revisada) en 2012. Esta fue la edición que se convirtió en best-seller y que dio fama mundial a su autora.

Desde el primer momento, tanto James como las editoriales responsables de sus novelas han negado cualquier relación entre Cincuenta sombras de Grey y Master of the universe, y por supuesto con la obra de Stephen Meyer. Sin embargo, existen bastante similitudes entre ambos libros. No cabe duda de que el hecho de que todo rasto de Master of the universe haya sido eliminado, no ayuda a establecer comparaciones entre las dos obras pero, afortunadamente, varios fans de las novelas han rescatado el fanfiction original y ahora se está disponible en la red.

Tráiler en español

Ya lo decíamos al principio de esta entrada. Hoy se ha hecho oficial el primer tráiler de 50 sombras de Grey, tanto en versión original como en español, el cual podéis ver a continuación.