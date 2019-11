Comic-Con 2014: el nuevo demonio de 'Supernatural'

Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.

Supernatural no es una de las series con mayor audiencia, pero tiene detrás un gran ejército de fans que enloquece todos los años desde hace una década a causa del divertido panel de la serie de The CW expuesto en San Diego. A la longeva serie protagonizada por Jensen Ackles y Jared Padalecki se le pueden criticar muchas cosas, pero no la manera que tiene de alegrar, asustar y sorprender a sus telespectadores. Es cierto que su creador Eric Kripke solo quería que la ficción durase cinco temporadas, pero el éxito ha provocado que lleguen hasta la décima, que parece ser el tope de los productores y quizás también de su elenco.

Jeremy Carver: "¿Quién será el verdadero monstruo" de los dos hermanos"? A pesar de las cuatro últimas irregulares temporadas, el giro final que se pudo ver al final de la novena dejó boquiabierto a más de uno, en un movimiento arriesgado y también necesario, como comentaba el propio Crowley (Mark Sheppard) en la misma escena a modo de guiño autocrítico. Muchos aficionados de la serie esperan que este radical cambio continúe hasta el final, sin cortarse en mostrar el lado más demoniaco de Dean Winchester. Precisamente, el productor ejecutivo Jeremy Carver ha confirmado que Dean Demonio se quedará toda la temporada y que todos los personajes tendrán que luchar contra esto: tanto para adecuarse a la situación, como para intentar superarla, aunque haya que mantenerlo atado todo el tiempo, como ha confesado Padalecki. "¿Quién será el verdadero monstruo?", se cuestionaba Carver, que ha definido esta trama como excitante, conmovedora y muy divertida.

La décima temporada tendrá mucha danza y música y el capítulo 200 será un musical Pero además de esto, la décima temporada de Supernatural destaca porque se celebrará el capítulo 200 que, por las pistas que se han dado, tendrá bastantes elementos musicales, algo positivo teniendo en cuenta el talento como cantante de Ackles. Eso sí, esta nueva entrega de capítulos dejará a los fans bastantes momentos de danza y canto, ya que al nuevo Dean "parece que le gusta mucho el karaoke". En el lado de los ángeles y demonios, Castiel (Misha Collins) intentará ayudar al nuevo demonio, pero la progresiva desaparición de su gracia le hará perder fuerza y poder. Por parte de Crowley, Sheppard no ha querido confirmar si tendrá control sobre Dean o si serán meros compañeros de cervezas.

Otra de las dudas han ido referidas a si Kevin (Osric Chau) volverá o no a estar presente en alguno de los capítulos, a lo que los productores han contestado que les gustaría, porque es más probable aparecer en la serie muerto que vivo. Uno de los vídeos que se pudieron ver dentro del panel fue este adelanto de la décima temporada, una persecución dentro del Refugio con un estilo cercano al de El Resplandor de Kubrick. A pesar de la baja calidad y de la cámara en mano, aquí está el resultado: