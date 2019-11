Tarantino estrenará 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' en 2015

La Comic-Con de San Diego está dando mucho que hablar. Las grandes productoras, directores, actores,... del mundo del cine y la televisión están en la ciudad de California para presentar sus nuevos proyectos o avanzar detalles de lo que veremos a lo largo de este año. Y en un ambiente tan propicio para los rumores y los avances, no podía faltar Quentin Tarantino.

El de Tennessee se encontraba en la convención para presentar el comic que unirá a su Django con el mítico El Zorro. Tarantino, quien afirmó que no planeaba más películas centradas en el personaje de Jamie Foxx pero que le entusiasmaba la idea de profundizar en él a través del comic, escribirá este crossover junto a Matt Wagner y se publicará en noviembre con el sello de DC Comics y Dynamite Enterteiment.

Pero esta no fue la única noticia que dio el director. La más aplaudida por el público fue algo que sus fans llevan mucho tiempo esperando: una nueva entrega de Kill Bill. Sin embargo, no se trata de la tercera entrega que, según Tarantino, completaría la trilogía, sino de un montaje especial de los dos primeros volúmenes.

La película llevará por título Kill Bill: The Whole Bloody Affair y se estrenará en 2015. Este montaje pudo verse en Los Ángeles en 2011 en los cines New Beverly durante un tiempo limitado y, según los afortunados asistentes, se trata de algo más que unir las dos partes conocidas de las aventuras de Uma Thurman.

El propio Tarantino respondió a las preguntas sobre la diferencia que habría en esta nueva entrega de Kill Bill y contestó lo siguiente: 'originalmente, cuando Kill Bill iba a ser sólo una película [en Cannes se estrenó en una sola parte de 4 horas] escribí una secuencia de animación aún más larga. En la película ves cómo O-Ren mata a su jefe, pero también está el tipo aquel de pelo largo...la secuencia completa tenía una pelea con ese tío. El estudio de animación japonés, I.G., que hicieron Ghost in the Shell, me dijeron que no podían tener la escena completa a tiempo [...] Era mi parte favorita, pero fue la parte que se podía cortar. [...] Más tarde, cuando en I.G. se enteraron de que íbamos a hacer Kill Bill: The Whole Bloody Affair, como todavía tenían el guión, decidieron hacer la secuencia completa sin pedírselo ni cobrar nada'.

Otros proyectos

Tarantino aprovechó la ocasión para confirmar lo que ya era un secreto a voces: el rodaje de The hateful eight comenzará en 2015. Lo que no se sabe es los actoes que darán vida a esos ocho odiosos, aunque a raíz de las declaraciones de Kurt Russel parece que él sí estará, y si tenemos en cuenta quienes colaboraron con Quentin en la lectura pública del guion, parece probable que Samuel L. Jackson, Eli Roth, entre otros también estén involucrados.

Otra de las grandes sorpresas del día llegó cuando alguien entre el público preguntó a Tarantino si algún día dirigiría una película de ciencia ficción. Ante el asombro de los asistentes, Quentin dijo que tenía una pequeña idea para hacerla, aunque todavía era 'un brote de judía', aunque más tarde añadió 'pero esos brotes crecen y se convierten en tallos'. Eso sí, se trataría de una película de ciencia ficción un tanto extraña ya que estaría ubicada en nuestro planeta.