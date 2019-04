'Bang Bang' alcanza el número uno en USA

El pasado 29 de julio salió a la luz Bang Bang, el nuevo single de la cantante británica Jessie J. La canción fue filtrada horas antes de su lanzamiento oficial, pero esto no ha resultado un problema para la venta de una de las colaboraciones más esperadas del año. En escasas horas, el tema ya encabezaba las listas de 16 países, incluyendo Estados Unidos.

La que fue jueza de The Voice UK ha elegido como acompañantes en este primer sencillo a dos grandes de la música actual: Ariana Grande, conocida por encarnar a Cat en la famosa serie Sam&Cat (Nickelodeon) y por arrasar este verano con Problem; y Nicki Minaj, la famosa rapera, que cosecha éxitos como Starships y Super Bass.

La promoción comenzó con el adelanto de fragmentos del tema en las cuentas de Instagram de las tres cantantes, y continuó el día de su publicación en las emisoras de radio más importantes de América, además de la versión en acústico que interpretó Jessie en el programa de Elvis Duran, actuación subida al canal de Youtube de la intérprete de Price Tag.

Bang Bang ha alcanzado al público rápidamente, gracias a su ritmo pegadizo y su potente estribillo, con coros que recuerdan al góspel. Sin duda alguna, la canción ha obtenido gran aceptación gracias a la gran compenetración de las tres divas, mostrando la gran potencia vocal que poseen. El tema fue producido por el famoso Max Martin, encargado de la composición y producción de grandes éxitos como Raise Your Glass de P!nk o I Kissed A Girl de Katy Perry, entre muchos otros.

La colaboración ha recibido opiniones muy dispares desde su lanzamiento. Muchas críticas han acusado a la natural de Londres de no centrarse en un solo estilo, llegando a augurar un gran fracaso para el nuevo single, el cual continúa en el número uno en iTunes. Además, se ha comparado la canción, por suerte o por desgracia, con Back To Basics de Christina Aguilera.

Simon Cowell: “El mejor single pop que he escuchado este año es Bang Bang" La mayor parte de las críticas han sido positivas. Simon Cowell, juez de The X Factor, ha publicado en su cuenta de Twitter: “El mejor single pop que he escuchado este año [...]. Esto va a ser enorme”.

Bang Bang estará incluida en el tercer álbum de la británica, acompañando, entre otras, a las tres canciones que presentó por primera vez en su concierto en Madrid: Sweet Talker, Keep Us Together y Ain't Been Done. Además, el álbum, aún sin título anunciado, contendrá el tema You Don’t Really Know Me. Ariana Grande también utilizará el tema para completar la edición deluxe de su próximo álbum, My Everything, que saldrá a la venta el 25 de agosto de este mismo año.

El videoclip de la canción ya ha sido grabado y algunos medios americanos afirman que se podrá disfrutar de una actuación de las tres cantantes en la entrega de premios VMA’s de Mtv, que tendrán lugar el próximo 24 de agosto.