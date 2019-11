Julio sonó 'indie'

Ante una primera mitad de año que no presentó un claro protagonista dentro del mundo de la música independiente y el rock alternativo, julio ha traído consigo algunas novedades de grupos que presentan sus credenciales para encabezar las listas de favoritos de finales de año. Marginados en las radios, su música se hace eco a través de internet, alcanzando un número de oyentes que sin las nuevas tecnologías sería imposible. Ejemplos de ello son grupos como alt-J, Röyksopp o Spoon, que presentaron algunos de los temas más destacados de música independiente y rock alternativo del pasado mes.

Alt-J confirman su talento

El cuarteto alt-J son unos de los grupos que mayor expectación creaban de cara a su segundo elepé, después de un álbum debute sublime. An Awesome Wave (2012) fue considerado en aquel año uno de los más destacados a nivel mundial, recibiendo diversas nominaciones a premios. Algo meritorio para un grupo novel, que no en vano ganó el Premio Mercury a mejor álbum debut. Su segundo disco se presenta por tanto como una reválida para los británicos que permitan confirmar su talento. De momento, lo están consiguiendo.

Aunque fue en junio cuando presentaron su primer adelanto, la exquisita Hunger of the Pine, ha sido en julio cuando han dejado ver su crudo videoclip oficial, dirigido por Nabil. El También fue en junio cuando lanzaron el segundo single, Left Hand Costless, un corte más animado de lo que acostumbran.

Videoclip para Do It Again

El dúo noruego Röyksopp ha lanzado este año Do It Again, un EP de cinco canciones junto a la cantante sueca Robyn. La más destacada es la que da título al EP, y su videoclip, rodado en blanco y negro por Martin de Thurah en México, fue compartido el pasado 21 de julio. La canción, que fue lanzada como sencillo en abril, ha llegado al número 1 en las listas de música electrónica de iTunes en países como Reino Unido, Estados Unidos o Japón.

Nuevo videclip y sencillo de Spoon

La banda tejana prepara el octavo álbum de su carrera discográfica y julio ha sido un mes importante para ellos. Titulado They Want My Soul, saldrá a la venta el 5 de agosto a través del sello Loma Vista. De la mano llegaron el segundo sencillo, Inside Out, y el videoclip oficial del primero, Do You. Dos cortes contrapuestos pero inevitablemente pegadizos que presagian un gran disco.

Colaboración de Tony Allen y Damon Albarn

Tony Allen y Damon Albarn han vuelto a cruzar sus caminos. Su primer contacto fue en 2002, cuando Damon Albarn colaboró en el álbum Home Cooking del nigeriano. En 2007, fue Tony Allen quien colaboró con el ex de Blur y co-creador de Gorillaz para su álbum The Good, the Bad and the Queen. En 2008, ambos crearon junto a Flea, bajista de Red Hot Chilly Peppers, un grupo llamado Rocket juice and The Moon.

La nueva colaboración entre ambos se realiza con motivo del primer adelanto del nuevo álbum de Tony Allen. La canción, titulada Go Back, cuenta con la voz de Albarn y estará incluida en Film of Life.

Más novedades

Julio también ha visto la llegada de nuevas canciones de Cut Copy, Kasabian,The Gaslight Anthem o Beck entre muchos otros. Destacan canciones como Queen de Perfume Genius o Runaway de Electric Youth.

El baterista de Radiohead, Phil Selway, trae nuevo trabajo en solitario el próximo 7 de octubre, bajo el título de Weatherhouse. Coincidiendo con el fin del mes, presentó su primer adelanto, Coming Up For Air, del que dice que es “muy diferente a Familial”, su anterior disco.