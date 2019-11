Primer tráiler del biopic de Stephen Hawking: 'The Theory of Everything'

James Marsh pretende tocar el corazón del espectador con su nuevo filme. Sorprendió a la crítica en 2008 con el documental Man on wire, en el que se contaba la vida de Philippe Petit, el funámbulista que cruzó desde una torre gemela a la otra en Nueva York en 1974. Este proyecto lo hizo ganador del Oscar al mejor documental y del Bafta a la mejor película británica entre otros premios, y con un debut así muchos esperaban su siguiente obra. Y la espera ha terminado, ya que se ha filtrado el primer tráiler de The Theory of Everything.

El biopic está inspirado en la obra Travelling to Infinity: My life with Stephen, las memorias de Jane Hawking, esposa del científico Stephen Hawking. Eddie Redmayne (Los Miserables, Mi semana con Marilyn) y Felicity Jones (Histeria, Like Crazy) dan vida a la pareja en el filme, que se centra en su relación, desde que se conocieran en la universidad de Cambridge en los años 60.

Stephen William Hawking nació en 1942, y es físico teórico, astrofisico, cosmólogo y divulgador científicobritánico. Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espacio - temporales en el marco de la relatividad general, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking (o a veces radiación Bekenstein-Hawking). Padece una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que ha ido agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado, y lo ha forzado a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha estado casado dos veces y ha tenido tres hijos.

La fecha de estreno del biopic en nuestro país es el 16 de enero. Perfecto candidato para la próxima temporada de premios.